Descubren cómo habrían ocultado deudas de diez empresas en Medellín: investigan a contratista

Un presunto caso de irregularidades dentro de la Secretaría de Hacienda de Medellín llevó al alcalde Federico Gutiérrez a ordenar que se presente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La alerta surgió luego de que funcionarios de la administración distrital detectaran inconsistencias en la información relacionada con las obligaciones tributarias de varias empresas. Las primeras verificaciones apuntaron a una posible manipulación de los registros internos que habría permitido ocultar de las consultas habituales las deudas que algunos contribuyentes tenían pendientes con el Distrito.

De acuerdo con la Alcaldía, las actuaciones habrían favorecido a particulares y comprometido información relacionada con el recaudo de impuestos municipales.

Identificaron a contratista que habría manipulado el sistema

La investigación fue adelantada por la Secretaría de Hacienda, bajo la dirección de Orlando Uribe, mediante los mecanismos de control interno de la administración.

En las verificaciones fue identificado Daniel Rojas, un contratista que prestaba sus servicios al Distrito desde 2012 y quien, según el reporte oficial, habría reconocido su participación en las presuntas irregularidades.

Los hallazgos estarían relacionados con modificaciones en el Sistema de Aplicación de Productos (SAP), una plataforma utilizada para gestionar información administrativa y tributaria.

Según explicó la Alcaldía, los cambios se habrían realizado en los registros de identificación de varias empresas, provocando que sus obligaciones tributarias dejaran de aparecer en las consultas habituales de cartera, pese a que las deudas continuaban registradas en el sistema.

Diez empresas estarían involucradas y las deudas superan los $1.218 millones

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación tiene que ver con la cantidad de contribuyentes que aparecen relacionados con las posibles alteraciones.

La administración identificó diez empresas que tenían obligaciones pendientes por concepto del impuesto de Industria y Comercio. La cartera correspondiente a estos casos supera los $1.218 millones.

Además, los investigadores encontraron 42 certificados de estar al día que habrían sido expedidos a nueve de esos contribuyentes. Las circunstancias en las que se emitieron estos documentos también hacen parte de las verificaciones.

La hipótesis de la administración es que las modificaciones irregulares habrían permitido beneficiar a particulares mediante la eliminación de sus pasivos tributarios, es decir, de las obligaciones económicas que tenían pendientes con el municipio.

¿Se perdieron recursos públicos? Esto respondió la Alcaldía

Pese a la gravedad de los hallazgos, la administración distrital aseguró que la detección oportuna permitió revertir las modificaciones realizadas en el sistema SAP.

De acuerdo con el comunicado, esto evitó que se produjera un detrimento patrimonial para Medellín. Además, la Secretaría de Hacienda ya adelanta los respectivos procesos de cobro coactivo para recuperar el dinero que adeudan las empresas involucradas.

Como primera medida, la Alcaldía retiró los permisos de acceso del contratista a los sistemas institucionales y comenzó a preparar la denuncia penal correspondiente.

¿Qué pruebas entregarán a la Fiscalía?

El Distrito anunció que pondrá a disposición de los organismos judiciales toda la documentación recopilada durante la investigación interna.

Entre los elementos que serán entregados se encuentran registros, trazabilidades informáticas, informes forenses y comunicaciones que podrían ayudar a establecer cómo se realizaron las modificaciones, quiénes participaron y si hubo otras personas o empresas involucradas.

El alcalde Federico Gutiérrez reiteró que su administración no tolerará hechos de corrupción y aseguró que llevará el caso ante la justicia.

Corrupto que descubramos, va para afuera, yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía. Y que vaya a la cárcel.

Finalmente, la Alcaldía señaló que buscará que se investigue no solamente la posible responsabilidad del contratista, sino también la eventual participación de los contribuyentes beneficiados y de cualquier otro tercero que pudiera estar relacionado con las irregularidades.