Video | Atraparon a un hombre que golpeaba violentamente con un cable a un perrito en El Castillo, Meta

Un nuevo caso de maltrato animal en el Meta se dio a conocer por redes sociales gracias a la difusión de un video en el que se observa a un hombre golpeando repetidamente a un perro que permanecía amarrado por el cuello.

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Las imágenes, grabadas por un ciudadano en zona rural del municipio de El Castillo, motivaron la intervención de la Policía Nacional, que llegó hasta el lugar para verificar la denuncia y proteger al animal.

Descubren a un hombre golpeando con un cable a un perro en el Meta

En la grabación que circuló en redes sociales se observa al presunto agresor utilizando un cable para golpear varias veces al perro, identificado como Toby, mientras este permanecía sujeto por el cuello.

Según los testimonios conocidos sobre el caso, algunas personas que presenciaron la situación le pidieron al hombre que detuviera la agresión. Sin embargo, habría continuado golpeando al animal bajo el argumento de que este había mordido o matado algunos patos de la finca.

La denuncia ciudadana permitió alertar a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo en la vereda Playa Rica y activar un procedimiento policial para intervenir en el lugar.

Agresor del perrito fue capturado, pero por porte de armas

La Policía del Meta confirmó que sus uniformados llegaron hasta la zona rural de El Castillo, donde rescataron al canino, le brindaron protección y coordinaron su atención médico-veterinaria.

Durante el procedimiento también fue capturado Jaime Gallada, un adulto mayor cuya edad ha sido reportada entre los 72 y 76 años.

Aunque la intervención se originó por la denuncia de maltrato animal, su detención en flagrancia se produjo luego de que los uniformados encontraran en su poder una escopeta que no contaba con la documentación exigida para su tenencia.

Por este motivo, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

¿Qué pasó con Toby después del rescate?

Tras la intervención policial, el perro quedó bajo protección de las autoridades y, de acuerdo con la información conocida, fue puesto bajo custodia de la Alcaldía de El Castillo.

El animal recibe atención veterinaria para determinar la gravedad de las lesiones que habría sufrido durante la agresión y establecer cuáles son los cuidados que necesita para su recuperación.

Además, se conoció que un empresario de Villavicencio manifestó su interés en adoptarlo, por lo que existe la posibilidad de que Toby encuentre un nuevo hogar una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.