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Tembló nuevamente en Colombia hoy 12 de noviembre de 2026: atento a lo que se reportó

¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

noviembre 12 de 2026
07:29 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano volvió a confirmar más de 15 movimientos telúricos en el país.

De acuerdo con el monitoreo, el primer movimiento telúrico se detectó en Tolima, sobre la 1:20 de la madrugada. ¿Dónde han sido los demás? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 12 de noviembre de 2026

  • 1:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

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¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 12 de noviembre de 2026?

  • 3:00 a.m.

Epicentro: Guadalupe, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Guadalupe (Santander), a 7 de El Guacamayo (Santander) y a 7 de Contratación (Santander).

  • 3:12 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 4:01 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

  • 5:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 6:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 6:27 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 19 de Hato (Santander) y a 21 de Palmar (Santander).

  • 7:49 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 21 de Chaparral (Tolima).

  • 8:25 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Villanueva (Santander) y a 8 de Los Santos (Santander).

  • 8:25 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Colombia (Huila), a 39 de Uribe (Meta) y a 41 de Dolores (Tolima).

  • 10:44 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Dabeiba (Antioquia), a 15 de Uramita (Antioquia) y a 29 de Frontino (Antioquia).

  • 11:11 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Sipí (Chocó), a 58 de El Litoral del San Juan (Chocó) y a 59 de Nóvita (Chocó).

  • 11:43 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 7 de Villanueva (Santander).

  • 12:50 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 1:07 p.m.

Epicentro: Agustín Codazzi, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), a 30 de San Diego (Cesar) y a 32 de Agustín Codazzi (Cesar).

  • 5:21 p.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 31 de Pelaya (Cesar) y a 39 de Curumaní (Cesar).

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  • 6:18 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

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