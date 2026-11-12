Dos reconocidas aerolíneas quiebran en un mismo día en Europa y operaciones colapsan

El sector de la aviación comercial en Europa atraviesa uno de sus momentos más críticos tras confirmarse la quiebra y el cese repentino de operaciones de dos compañías aéreas en una misma jornada.

Esta crisis simultánea, que ha afectado de lleno a la aerolínea española AlbaStar y a la compañía eslovaca Air Explore, ha encendido todas las alarmas en la industria turística global, repercutiendo de manera directa en los planes de los touroperadores y en los derechos de miles de pasajeros.

Estas fueron las razones de la quiebra de estas dos aerolíneas

La noticia, adelantada en primicia por medios especializados como Preferente y analizada por portales de referencia como Reportur, detalla cómo la aerolínea mallorquina AlbaStar formalizó la suspensión total de sus vuelos y solicitó el concurso voluntario de acreedores arrastrada por una delicada situación financiera.

Casi en paralelo, la eslovaca Air Explore —la mayor aerolínea de Eslovaquia, con base en el aeropuerto de Bratislava y especializada en el modelo de negocio ACMI (alquiler de aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguro)— anunció el cese absoluto de sus operaciones y la entrega de su Certificado de Operador Aéreo (AOC).

Este doble varapalo en 24 horas no solo representa un drama laboral para sus plantillas, sino que desestabiliza por completo el mercado de vuelos chárter en Europa. Al operar bajo la modalidad de subcontratación para diversos touroperadores, la repentina desaparición de su flota compuesta por modelos como los Boeing 737-800 deja múltiples rutas turísticas desatendidas en plena temporada de planificación.

¿Qué pasará con los pasajeros?

Ante este panorama de incertidumbre, asociaciones de defensa al consumidor y expertos legales recuerdan que la quiebra de una aerolínea no extingue los derechos de los viajeros, aunque el proceso para recuperar el dinero suele demorarse. Las principales recomendaciones y vías de actuación incluyen: