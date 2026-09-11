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Colombia

Hallaron una mula cargada con minas y explosivos del ELN en zona rural de Anorí, Antioquia

La descubrieron tras interceptar comunicaciones que advertían sobre un posible plan para cometer atentados.

Mula hallada con explosivos en Anorí
Foto: Cortesía

Valentina Bernal

noviembre 09 de 2026
02:49 p. m.
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Las autoridades reportaron el hallazgo de una carga de explosivos que, presuntamente, sería utilizada para ejecutar acciones violentas en el departamento de Antioquia.

El operativo se desarrolló en jurisdicción de Anorí, municipio del Nordeste antioqueño, donde fue localizada una mula que transportaba cerca de 100 minas y otros elementos explosivos atribuidos al ELN.

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El descubrimiento se produjo después de que las autoridades detectaran comunicaciones en las que, según la información oficial, se advertía sobre el traslado de estos artefactos por corredores rurales de la región.

¿Cómo descubrieron el cargamento de explosivos?

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento comenzó con la interceptación de varias comunicaciones que alertaban sobre el movimiento de material explosivo. La información indicaba que estos elementos podrían ser utilizados para desarrollar acciones criminales y terroristas en la zona.

A partir de esas alertas, la Fuerza Pública desplegó una operación para ubicar a los responsables y evitar que los artefactos llegaran a su posible destino.

Durante el desarrollo del operativo se presentó un combate. Según el reporte, ante la reacción de las tropas, los presuntos integrantes del grupo armado que se encontraban en el lugar huyeron, dejando abandonada la carga que posteriormente fue encontrada por las autoridades.

¿Contra quiénes estarían dirigidos los posibles atentados?

La información entregada señala que los explosivos podrían haber sido utilizados para atacar tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones militares en esta zona de Antioquia.

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La preocupación se concentra especialmente en las personas que utilizan diariamente los caminos rurales para desplazarse, trabajar y desarrollar actividades comerciales.

¿Qué se sabe de los explosivos encontrados?

El balance preliminar indica que la mula transportaba aproximadamente 100 minas, además de otros elementos explosivos que, según las autoridades, pertenecerían al ELN.

Por ahora, las autoridades continúan con las labores correspondientes para establecer las circunstancias del traslado de los artefactos e identificar a las personas que habrían participado en esta operación.

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