Estremecedor relato de Rodrigo López, funcionario del CTI liberado por el ELN tras 18 meses

Noticias RCN entrevistó a Rodrigo Antonio López Estrada, uno de los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía que fue liberado por el ELN tras 18 meses de secuestro. Su testimonio es estremecedor.

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Esta es la primera entrevista con López, quien fue libertado junto a su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo. Ambos habían sido secuestrados por el grupo armado el 8 de mayo de 2025 en Arauca.

Los momentos más difíciles del secuestro

El ELN también había secuestrado a los agentes de la Dijin, Frankie Hoyos y Jordi Pérez. Los uniformados fueron liberados en mayo de 2026, lo cual abrió la esperanza de que los funcionarios del CTI retornaran también a sus hogares.

La espera culminó hoy, jueves 12 de noviembre, cuando la Defensoría del Pueblo informó la liberación de ambos. Pacheco pudo hablar con su hijo, quien se encuentra en Boyacá, por teléfono.

Noticias RCN logró la primera entrevista con López, quien agradeció el apoyo que hubo en los más de 10 meses: “Muy importante la ayuda que ustedes hacen a nuestra familia para que lleguen los mensajes a nosotros. Les doy gracias a ustedes y a todos de su equipo de trabajo”.

“Nos pusimos a llorar”

El funcionario recordó cómo fue el día del secuestro. “Este es el momento más difícil para uno porque está en la incertidumbre de qué puede pasar (…) Mucha tensión y susto, un factor sorpresa cuando nos dimos cuenta de que estaba rodeado por ocho integrantes del ELN y de ahí nos taparon las caras”, narró.

Cada día era igual que el anterior para ellos y solamente se preguntaban cuándo finalmente los iban a liberar. Además, con el paso del tiempo su fe se fue apagando.

Me sentí abandonado por el Estado.

Hace tres días, el lunes 9 de noviembre, les dijeron que iban a devolverlos a casa: “Una emoción, nos pusimos a llorar. Es algo de no creer porque uno piensa que es mentira. Quería ver a mi esposa y a mi hijo. Nos expresamos que nos amábamos mucho”.