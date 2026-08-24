Aldesarrollo entrega más de 8 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados por el terremoto en Colombia

Los cargamentos, compuestos por alimentos de primera necesidad, agua potable, medicamentos y colchonetas, tuvieron como destinos prioritarios a Cali (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó), con el propósito de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad temporal a los hogares damnificados. Estas entregas responden a una primera fase de abastecimiento crítico proyectada para atender las urgencias inmediatas en las zonas donde la logística terrestre se vio drásticamente interrumpida debido a las inclemencias climáticas.

​Ante la magnitud de la emergencia, la entidad y sus organizaciones aliadas hicieron un llamado abierto a la ciudadanía para mantener activa la solidaridad nacional. Integrantes de la organización enfatizaron que cada aporte, por pequeño que sea, resulta determinante para movilizar el apoyo colectivo, llevar recursos esenciales a la región del Chocó y marcar una diferencia crítica en la recuperación de la población afectada. La recolección continúa abierta en centros de acopio autorizados y plataformas virtuales para facilitar el flujo continuo de ayudas.

​Asimismo, Aldesarrollo confirmó que esta primera entrega es solo el comienzo de una respuesta sostenida frente a la crisis. La entidad reafirmó su compromiso de mantener activas las rutas de recolección y logística durante las próximas semanas, asegurando que el flujo de recursos no se detendrá hasta responder de manera integral a las necesidades de las comunidades golpeadas por la tragedia.

Estrategia de distribución y logística en territorio

La ejecución del plan de contingencia requiere una coordinación permanente entre equipos de rescate local, autoridades departamentales y voluntarios comunitarios. Para asegurar una entrega transparente y rápida, se establecieron protocolos estrictos de priorización:

Filtro de vulnerabilidad: priorización directa de madres cabeza de hogar, adultos mayores e infantes en albergues temporales.

Corredores de transporte: articulación con transportadores locales para superar los bloqueos de vías y desembarcar suministros en zonas de difícil acceso fluvial.

Kits de higiene y saneamiento: complementación de las entregas con elementos de aseo personal para prevenir brotes epidémicos o alertas sanitarias en la población desplazada.

Compromiso de reconstrucción a largo plazo

Más allá de la asistencia humanitaria de urgencia, la meta de Aldesarrollo contempla una ruta de acompañamiento posterior a la superación de la fase crítica. La destrucción de infraestructura básica e instalaciones productivas exige soluciones estructurales que impidan que el impacto social se prolongue de manera Indefinida.

Para lograrlo, la organización avanzará en la caracterización detallada de las familias afectadas, identificando no solo las pérdidas materiales, sino también el estado de sus medios de subsistencia. En una segunda fase, los esfuerzos se enfocarán en la entrega de materiales de construcción, herramientas de trabajo y capacitaciones enfocadas en la resiliencia comunitaria y la prevención de riesgos ambientales. La articulación con el sector privado y la cooperación internacional continuará siendo la columna vertebral de esta iniciativa, demostrando que la acción unida y constante es la herramienta más poderosa para devolverle la dignidad y la esperanza a las regiones más afectadas de Colombia.