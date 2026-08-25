¡Pilas! Estos son los puntos de Bogotá con 18 nuevas cámaras de fotomultas: hay sanciones

La capital colombiana reforzará su sistema de control vial con la instalación de 18 nuevas cámaras salvavidas, dispositivos de fotocomparendos en la ciudad, informó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá.

La medida responde al aumento del 33% en fatalidades viales registradas frente a 2025.

De acuerdo con la secretaria de Movilidad, el refuerzo de este sistema podría contribuir a evitar cerca de 50 muertes y 900 lesionados en un periodo de cuatro años. Esta proyección se basa en estudios de impacto de sistemas similares implementados en otras ciudades del mundo.

¿Dónde estarán ubicadas las nuevas cámaras de fotomulta en Bogotá?

Las cámaras se ubicarán en puntos estratégicos de las avenidas NQS, Américas y El Dorado, tres de las vías con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Estos dispositivos no solo controlarán el exceso de velocidad, sino que también detectarán otras infracciones como pasarse semáforos en rojo, circular por zonas restringidas, no portar SOAT vigente o carecer de revisión técnico-mecánica.

Inicialmente se había mencionado la instalación de 18 cámaras, que se sumarán a las 99 existentes.

¿Cuándo comienzan las sanciones de nuevas cámaras de fotomultas?

El proceso de implementación contempla una fase pedagógica que se extenderá del 4 al 11 de septiembre. Durante este periodo, las cámaras estarán operativas, pero no generarán sanciones económicas, permitiendo que los conductores se familiaricen con su ubicación y ajusten su comportamiento vial.

A partir del 12 de septiembre, las cámaras comenzarán a generar sanciones efectivas. Los comparendos se notificarán conforme a la normativa vigente y las multas dependerán del tipo de infracción cometida.

En Bogotá, las cifras de siniestralidad vial justifican, según las autoridades, el refuerzo del sistema. El incremento cercano al 33% en muertes por accidentes de tránsito representa una alerta para la administración distrital, que busca revertir esta tendencia mediante tecnología y control.

Las cámaras salvavidas utilizan tecnología de reconocimiento automático que permite identificar vehículos, placas y diferentes tipos de infracciones simultáneamente, optimizando el control en vías de alta velocidad donde la intervención humana resulta más compleja.