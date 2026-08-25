Corte Constitucional avaló mayoría de la reforma pensional, pero devolvió parte del proyecto al Congreso

La Corte Constitucional tomó una decisión clave frente a la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. El alto tribunal declaró exequible la mayoría de las disposiciones contenidas en la iniciativa, aunque determinó que una parte del trámite legislativo deberá regresar al Congreso de la República.

La decisión fue adoptada con una votación de 7 magistrados a favor y uno en contra, en una jornada que marca un nuevo capítulo para una de las principales apuestas del pasado Gobierno en materia social y económica.

La reforma está compuesta por un paquete de más de 100 artículos y establece cambios importantes en el sistema pensional colombiano. Sin embargo, no todas las disposiciones superaron el análisis de la Corte de la misma manera.

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El alto tribunal determinó que varios artículos deben regresar a la Cámara de Representantes, donde el Congreso tendrá que adelantar nuevamente el trámite correspondiente y estudiar las proposiciones que quedaron pendientes.

Parte de la reforma deberá regresar al Congreso

Con esta decisión, la Corte Constitucional no tumbó la reforma pensional en su totalidad. Por el contrario, mantuvo vigente la mayor parte de su contenido, pero estableció que existen aspectos del procedimiento legislativo que deben ser corregidos antes de que determinadas disposiciones puedan continuar su aplicación.

La devolución implica que los representantes deberán retomar la discusión de algunos artículos y tramitar las proposiciones relacionadas con estas disposiciones.

El procedimiento deberá realizarse dentro del Congreso, siguiendo las reglas establecidas para el debate y aprobación de las iniciativas legislativas.

La decisión de la Corte representa así un punto intermedio: la reforma no queda completamente suspendida ni tampoco recibe un aval integral sobre todos sus componentes.

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Una decisión clave para la reforma

La reforma pensional es una de las principales iniciativas promovidas por el pasado Gobierno de Gustavo Petro y busca modificar de manera profunda el funcionamiento del sistema pensional colombiano.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional permite que la mayor parte del articulado avance, mientras que los puntos devueltos deberán superar nuevamente el trámite legislativo correspondiente.

Ahora la atención estará puesta en la Cámara de Representantes y en el procedimiento que deberá adelantar para cumplir con las exigencias señaladas por el alto tribunal.

Con la votación de 7-1, la Corte dio luz verde a la mayoría de la reforma, pero dejó en manos del Congreso la tarea de corregir y tramitar nuevamente las disposiciones que fueron devueltas.