Conmovedor: este fue el último adiós de la pareja de Alejandra Gómez, la periodista que falleció

El pasado 14 de agosto de 2025, en la emisión de Mañana Express, se reveló una inesperada y dolorosa noticia.

El equipo de trabajo del programa informativo notificó que Alejandra Gómez, la periodista que hizo parte del informativo, falleció el pasado 10 de agosto de 2025.

Ese día, la periodista estaba de cumpleaños, pero, desafortunadamente, su corazón dejó de latir y todos sus familiares, amigos, conocidos y seguidores quedaron en shock.

En medio de la dolorosa coyuntura, Andrés Marín Martínez, el hombre que también es periodista y era la pareja de la comunicadora, se pronunció en sus redes sociales y le dedicó unas desgarradoras palabras de último adiós a Alejandra Gómez.

Este fue el desgarrador mensaje con el que la pareja de Alejandra Gómez, la periodista de Mañana Express que falleció, la despidió

Este 15 de agosto de 2025, Andrés Marín Martínez, la pareja de Alejandra Gómez, publicó 10 fotos de momentos felices junto a la periodista y le agradeció por la historia de amor que vivieron.

"¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas", comenzó escribiendo la pareja de la periodista Alejandra Gómez.

"Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!", complementó.

Además, el periodista Andrés Marín Martínez les agradeció a cada una de las personas que se han manifestado con mensajes de condolencias para él y los familiares.

Estas fueron las palabras que le dedicaron en Mañana Express a la periodista Alejandra Gómez tras su muerte

En el momento en el que en Mañana Express confirmaron la muerte de la periodista Alejandra Gómez, reconocieron que aún no podían creerlo y la recordaron como una mujer talentosa y con una calidad humana increíble.

"Estamos muy tristes y muy consternados porque esta compañera, periodista y presentadora, falleció el pasado 10 de agosto. Seguimos todos como en esa especie de shock desde que nos enteramos", comenzaron detallando.

"Alejandra fue una mujer que siempre tuvo una palabra amable, una sonrisa. Además, era muy capaz, buena, profesional y hermosa. En cada uno de nosotros dejó una marca muy linda", añadieron.