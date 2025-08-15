CANAL RCN
Mejor amiga de Alejandra Gómez envió mensaje tras su fallecimiento

Mejor amiga de Alejandra Gómez, envió mensaje sobre muerte de la periodista del Canal RCN y contó la situación que vivía.

Alejandra Gómez, habló mejor amiga
Foto: @alejagomezq

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
10:32 a. m.
El periodismo colombiano continúa conmocionado por la muerte de Alejandra Gómez, periodista del informativo Mañana Express en Canal RCN, ocurrida el pasado 10 de agosto, justo el día en que cumplía 43 años.

Su partida dejó un vacío entre colegas, familiares y televidentes que hoy la recuerdan por su cercanía, profesionalismo y capacidad para conectar con las historias que contaba.

Nacida en Cali, Alejandra se integró a Mañana Express a finales de 2024, ganándose rápidamente el respeto y afecto del equipo. Precisamente, el programa matutino del Canal RCN, le hizo un emotivo homenaje en las últimas horas.

 

Mensaje de su mejor amiga, María Rojas

Y es que en medio del duelo, su mejor amiga, María Rojas, habló con el canal de YouTube 'La Red Viral' de para pedir respeto y evitar comentarios malintencionados en redes sociales. “Por favor, recuerden a Alejandra con cariño”, dijo.

María contó que Alejandra atravesaba un momento emocional difícil, aunque evitó dar detalles por respeto a su familia y porque el caso está bajo investigación:

“Es un tema del que yo no puedo hablar. Tendrían que esperar un tiempo a que salgan las investigaciones... En este momento es muy doloroso para todos”.

Una amistad de más de dos décadas

María recordó que su amistad comenzó hace más de 20 años, cuando coincidieron en los Premios Nuestra Tierra en Cali. Desde entonces, compartieron trabajo, proyectos y momentos personales que las unieron profundamente.

“Éramos como hermanas, éramos todo, habíamos compartido muchas cosas durante la vida”, expresó con emoción durante la entrevista.

Del mismo modo, María dejó un mensaje cargado de amor a Alejandra Gómez.

“Ella sabe que la amaba y la voy a seguir amando con todo mi corazón. Teníamos muchos planes. Tal vez en otro momento de la vida, cuando Dios nos dé la posibilidad, vamos a cumplirlos”.

La memoria de Alejandra Gómez queda marcada por su pasión por el periodismo y la huella humana que dejó en quienes la conocieron, en especial en el Canal RCN donde estuvo donde varios años mostrando su dedicación y profesionalismo fuera y frente a cámaras.

