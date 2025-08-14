Este fue el último mensaje que Alejandra Gómez, la periodista de Mañana Express que falleció, dejó en redes sociales

Este 14 de agosto de 2025, en Mañana Express, el informativo matutino del Canal RCN, se entregó una noticia que tiene de luto al periodismo.

Alejandra Gómez, la periodista caleña que hizo parte del programa y siempre se destacó por contar historias que estaban muy relacionadas con lo que las personas viven a diario, falleció el pasado 10 de agosto.

Ese día, la comunicadora que hizo parte de Mañana Express se encontraba cumpliendo años. De esa manera, tras el inesperado desenlace, sus compañeros, colegas, seguidores y seres queridos quedaron en shock.

"Alejandra Gómez nos acompañó aquí y estamos muy tristes y consternados porque esta compañera, periodista y presentadora, falleció el pasado 10 de agosto. Seguimos todos como en esa especie de shock desde que nos enteramos", se detalló en la emisión de Mañana Express de este 14 de agosto.

Sin embargo, por ahora, no se ha conocido cuál fue la causa del deceso de Alejandra Gómez, la periodista que será recordará por su calidad profesional y los valores y la energía positiva que siempre transmitía.

La última aparición que Alejandra Gómez tuvo en su cuenta de Instagram, en donde acostumbraba a mostrar su trabajo, a leer y a dejar mensajes motivacionales, fue el pasado 5 de agosto de 2025. ¿Cuál fue el mensaje que dejó?

Este fue el último mensaje que Alejandra Gómez, la periodista de Mañana Express que falleció, dejó en sus redes sociales

Alejandra Gómez era una mujer muy apasionada a la lectura y, por lo tanto, el pasado 5 de agosto quiso compartir un relato con sus seguidores.

"Hola, yo me llamo Alejandra Gómez y les voy a leer 'La luz es como el agua'", comenzó diciendo la periodista al inicio de la grabación. Además, posteriormente, leyó la historia con una entonación cautivadora.

Ese video, que tuvo más de 300 likes, estuvo acompañado de un mensaje en el que la periodista Alejandra Gómez hizo hincapié en que cuando leía era una persona muy feliz.

"¿Te leo? ¡La luz es como el agua! Si me pagaran por leer sería muy feliz", escribió la comunicadora en el post.

Los seguidores de Alejandra Gómez, la periodista de Mañana Express que falleció, han escrito múltiples mensajes de luto

Desde que se conoció la difícil noticia, los seguidores y amigos de Alejandra Gómez han acudido a ese último post para expresar sus palabras de luto y condolencias.

"Dios, alguien que pueda explicarme qué pasó", "me siento muy triste de tu partida, amiga", "Dios te tenga en su santísima gloria", "siento mi corazón destrozado" y "siempre te voy a recordar con esa sonrisa", han sido algunos de los mensajes.