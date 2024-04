"Estamos ante una estatización del sistema de salud": Alejandro Gaviria sobre intervenciones a EPS

Han sido días movidos para el sector de la salud, pues en los últimos dos días se hundió la reforma a la salud y la Superintendencia de Salud anunció que intervendrá a dos grandes EPS; Sanitas y Nueva EPS.

Ambas empresas prestadoras son las más grandes del país y juntas tienen cerca de 16 millones de afiliados.

“La intención y la medida que se adopta es una medida de intervención especial forzosa administrativa para administrar (...) Esto en consonancia con la decisión que se tomó el día de ayer (con Sanitas) dado que es responsabilidad de la Superintendencia de Salud garantizar que los recursos de la salud primero lleguen a donde deben llegar y segundo que el derecho fundamental a la salud de las personas se respete”, señaló Luis Carlos Leal, superintendente de salud al anunciar este 3 de abril la intervención a la Nueva EPS.

Son varias las voces de preocupación que se han pronunciado al respecto, entre ellas el exministro de salud y educación, Alejandro Gaviria.

¿Cuál es su opinión por la intervención a las EPS?, la más reciente a la Nueva EPS un día después de la decisión sobre Sanitas.

Yo tengo una preocupación y es que esta intervención, si no se hace bien, lleve a problemas en la prestación.

Lo que tenemos hoy en día, y lo que sí podemos decir, es una gran incertidumbre por todos lados; los pacientes con incertidumbre, los prestadores con incertidumbre muchos de ellos diciendo, bueno y mañana quién nos va a pagar y si los problemas financieros se profundizan en lugar de resolverse, qué va a pasar con las finanzas de prestadores en todo el país.

¿Aquí la Superintendencia juega un rol de juez y parte en estas intervenciones?, ¿quién controla las actuaciones de la Superintendencia?

Estamos ante una estatización del sistema de salud de manera súbita y por la puerta de atrás. Lo que está pasando es en este momento algo que no tiene precedente, o sea, es la Superintendencia de Salud dominando decenas de millones de pacientes con interventores con un poder absoluto muy grande y eso es un riesgo para los pacientes y es un riesgo también, ese ha sido la historia en Colombia, de problemas de mala administración y, debemos decirlo claramente, de corrupción.

Doctor Gaviria, se hundió la reforma a la salud, pero el presidente anunció una transición de golpe, eso fue lo que dijo. ¿Hay caminos para, tal vez, intentar reversar estas decisiones?

Uno son las demandas de estos actos administrativos ante el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado, por ejemplo, otorgue medidas cautelares y el Gobierno tenga que reversar algunas de las intervenciones que se han hecho. La otra; tutelas que puede haber porque está el derecho fundamental a la salud en juego.

Esta semana vamos a tener una audiencia de la Corte Constitucional que puede darle unas órdenes al Gobierno, por lo menos imponer una regla de juego para el funcionamiento de esas intervenciones, quizás no reversarlas plenamente pero si decirle al Gobierno usted me tiene que presentar cada mes un informe de cómo va la atención en salud de los pacientes en las EPS intervenidas. Si las cosas no van bien, quizás tiene que volver atrás.

En su momento, usted hablaba de una explosión controlada, ¿esto sigue siendo una explosión controlada o se salió de control?, ¿esperaba estas decisiones por parte del presidente Petro?

El presidente por momentos en algunas circunstancias, yo creí que iba a buscar un consenso. Hoy se hunde esa reforma y el presidente decide radicalizarse aún más y tratar de imponer a la fuerza sus ideas sobre el sistema de salud.

Eso me genera dos tipos de preocupaciones; la primera y la fundamental, yo fui paciente de cáncer, es la preocupación sobre la salud, la incertidumbre que están viviendo hoy muchos pacientes, no tendría por qué ser. Y la segunda preocupación es una preocupación como ciudadano sobre el futuro de nuestra democracia.