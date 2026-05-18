Habitantes de la zona rural de Bogotá viven aislados y en el olvido: es la despensa agrícola de la ciudad

Desplazarse en la zona rural de Bogotá se ha convertido en un peligro para las familias campesinas que abastecen de productos agrícolas a la ciudad.

Aunque pagan sus impuestos a Bogotá, como cualquier otro ciudadano, la vía que utilizan para llegar a otros puntos de la capital del país se desplomó hace cuatro años y no ha sido reparada.

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Ahora, los conductores se enfrentan a un abismo de 100 metros en la vereda Santa Bárbara, que conectaba la zona rural de Ciudad Bolívar con las localidades de Sumapaz y Usme.

En pie queda un tramo de escasos metro y veinte, por el que, antes, solían pasar rutas escolares, camiones cargados de productos agrícolas e, incluso, rutas del SITP.

Ni siquiera los accidentes registrados en la zona han llamado la atención de las autoridades

Por el mal estado de la vía, varios accidentes se han presentado en la zona. El último de ellos ocurrió sobre las 5:30 del domingo, 17 de mayo, cuando un vehículo cayó por el abismo.

Según explicó en diálogo con Noticias RCN Fabio Carrero, que auxilió a sus ocupantes, “siendo alrededor de las 5:30 de la tarde yo venía bajando, cuando encontré que un carro se había accidentado en el paso malo. Las personas en su interior siempre salieron golpeadas, venía un niño dentro y más personas llegaron a auxiliarlos”.

Habiendo pasado un día, las autoridades no se habían presentado en la zona. Por suerte ninguno de los pasajeros falleció, aunque los cinco resultaron heridos. Además, no es la primera vez que pasa. Según el líder comunitario, Fernando López:

“Ya en dos oportunidades dos carros de turistas se han ido al abismo. Es algo fatal y tenemos que enfrentarlo a diario para llevar a nuestros niños al colegio, para que los campesinos puedan transportar sus productos, asistir a sus citas médicas. Es una arteria principal de la región”.

Los campesinos del sector se preguntan si una persona debe morir para que las autoridades actúen. “En un oficio que presentamos en diciembre del año pasado (2025)”, explicó el también líder Luis Gilberto Rodríguez, “el IDU contestó que la vía era responsabilidad del fondo de desarrollo local; es decir, la Alcaldía local de Ciudad Bolívar. Se remitió la petición a la localidad y tienen un oficio tipo, que es con el que contestan, diciendo que esta vía no está priorizada”.

Aunque el trayecto a las escuelas aumentó una hora, las autoridades siguen “tirándose la pelota” entre sí

El comercio con Usme y la vida de las familias campesinas se han visto fuertemente golpeados por el estado actual de la vía. En palabras de la habitante de Pasquillita, Alba Páez:

“Lleva cuatro años así. Es una de las vías principales, por la que pasaban estudiantes, el comercio y el turismo, que ha aumentado mucho en la zona. ¿Se imaginan? Ahora los estudiantes tienen que dar una vuelta, que aumentó el trayecto en una hora, por otra vía que tampoco está en buenas condiciones y los ponen en riesgo”.

Y, para colmo, no hay gas natural en las viviendas, lo que obliga a las familias a cocinar con leña, y presentar problemas pulmonares, o pagar pipetas de gas, que descuadran su presupuesto. Preocupa además que: “En la parte alta de Ciudad Bolívar tenemos un aproximado de cuatro o cinco veredas, sin contar las de Usme”. De acuerdo con López:

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“Esta zona es el corredor principal del páramo más grande del mundo, que es Sumapaz y, adicionalmente, producimos cerca de 31.000 litros diarios de leche y cerca de 20.000 toneladas anuales de papa. Somos una despensa principal para Bogotá, es impresionante la cantidad de alimentos que producimos para Bogotá y cómo estamos incomunicados por las vías (…) Tal vez no somos muchos y no ponemos muchos votos, pero damos comida y eso es muy importante”.

Noticias RCN consultó a dos entidades del Distrito por el punto crítico en la vía Santa Bárbara. El IDU respondió que realizada “la consulta y confirmación del punto consultado en el sistema de información geográfica, en el que se centraliza la información geográfica sistematizada, el Instituto de Desarrollo Urbano confirma que este segmento no es de su competencia y que se encuentra bajo la administración de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar” y la Alcaldía local no ha respondido a la solicitud realizada por este noticiero.