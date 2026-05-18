¡Se registraron nuevos temblores masivos en Colombia hoy 18 de mayo de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ha registrado más de 10 temblores durante este 18 de mayo de 2026.

En su reporte, la entidad ha precisado que el primer temblor se presentó sobre la 1:07 de la madrugada, mientras que el más reciente fue a las 11:23 de la mañana.

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Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 18 de mayo de 2026

11:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de mayo de 2026

1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

1:11 a.m.

Epicentro: Turbo, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Turbo (Antioquia), a 27 de Apartadó (Antioquia) y a 34 de San Pedro De Urabá (Antioquia).

2:01 a.m.

Epicentro: Tame, Arauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Fortul (Arauca), a 20 de Tame (Arauca) y a 37 de Saravena (Arauca).

5:09 a.m.

Epicentro: Íquira, Huila.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de íquira (Huila), a 15 de Teruel (Huila) y a 19 de Yaguará (Huila).

5:24 a.m.

Epicentro: Tame, Arauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: a 14 kilómetros de La Salina (Casanare), a 18 de Chita (Boyacá) y a 19 de Sácama (Casanare).

6:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

7:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

8:35 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

9:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

10:25 a.m.

Epicentro: Agrado, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Agrado (Huila), a 8 de Pital (Huila) y a 14 de Paicol (Huila).