Alertan modalidad de estafa con la que se roban millones: cuidado con lo que le llega al celular

Las autoridades dieron a conocer una modalidad que están utilizando los delincuentes para estafar a través de canales digitales en Bogotá mediante el phishing.

De acuerdo con lo mencionado por la Secretaría de Seguridad, los cibercriminales están enviando mensajes de texto con los que prometen pagos en efectivo o mediante giros.

Mensajes que ofrecen giros: cuidado con el engaño

Uno de estos, por ejemplo, dice lo siguiente: “Mañana en Bogotá: Efecty entrega 230 mil pesos a estas cédulas”. El mensaje va a acompañado por el link, el cual por ninguna circunstancia debe ser abierto.

El propósito de los ladrones es que las personas ingresen al enlace y digiten su información personal. Si bien la apariencia de la página parece real, lo cierto es que es un engaño peligroso.

La consecuencia es que, con los datos de las víctimas, los criminales pueden realizar millonarias transferencias, inclusive bajo la suplantación de identidad. Por eso, las cuatro recomendaciones que hacen las autoridades son: no hacer clic, no compartir información personal o financiera, no reenviar los mensajes y bloquear el número remitente.

Recomendaciones para no caer

César Restrepo, secretario de Seguridad, insistió en cuidar la información: “El llamado es a que la ciudadanía tome precaución. No se deben compartir datos personales o financieros ni abrir enlaces enviados al correo electrónico o por mensajes de texto”. Los bancos no pedirán estos datos por canales informales como este.

Si una persona recibe comunicaciones de esta índole, lo primero que debe hacer es hacer caso omiso. Posteriormente, puede reportar en el CAI Virtual, en el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia o por teléfono: (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Días atrás, la Personería alertó que se estaban enviado correos electrónicos con un dominico que suplantaba el oficial.