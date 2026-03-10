Camioneta arrolló y dejó morir a motociclista en Chipaque: el conductor sería padre de un funcionario público

Un grave accidente ocurrido en la vía hacia Chipaque, en Cundinamarca, terminó con la muerte de un joven motociclista.

La víctima fue identificada como Diego Andrés Flores, de 25 años, quien el viernes 6 de marzo regresaba desde Bogotá en su motocicleta. Según el relato de sus allegados, cuando estaba a pocos kilómetros de llegar a su casa ocurrió el choque que terminó arrebatándole la vida.

El hecho quedó bajo investigación luego de que videos en poder de las autoridades evidenciaran que el conductor del vehículo implicado abandonó la zona tras el impacto.

Camioneta arrolló y dejó morir a motociclista en Chipaque: el conductor huyó

De acuerdo con la reconstrucción que hace la familia, el accidente ocurrió cuando una camioneta realizó una maniobra que no estaba permitida en la vía y terminó cruzándose en el camino del motociclista.

Wilmer Flórez, hermano de la víctima:

La camioneta hizo un giro prohibido. Mi hermano iba por su derecha y en el momento que hizo el giro prohibido lo impacta.

Tras el choque, Diego Andrés quedó gravemente herido en la vía. Según el relato de su hermano, el conductor del vehículo no prestó ayuda y se retiró del lugar, dejando la camioneta abandonada.

Mientras tanto, vecinos del sector se acercaron a intentar auxiliar al joven motociclista.

Llegan otros vecinos del sector a auxiliar a mi hermano. Ellos dicen que le pusieron alcohol en la nariz a lo que él reacciona. Él en ese momento solo llama a mi mamá y ahí es donde lamentablemente fallece.

El momento fue especialmente doloroso para la familia, pues según el testimonio, el joven alcanzó a reaccionar brevemente antes de morir.

Conductor que mató a motociclista en Chipaque sería padre de un funcionario público

De acuerdo con versiones que han escuchado en el sector, la persona que conducía la camioneta sería el padre del secretario de Gobierno del municipio de Chipaque.

Sin embargo, la familia aclara que no tiene plena certeza sobre esa información y que esperan que la investigación lo determine.

Esta persona que nos dicen es padre del secretario de gobierno del municipio de Chipaque, según algunos testigos o personas que dicen que él estaba en una tienda aledaña a la vivienda que sí estaba bebiendo. No tenemos seguridad de eso.

Según se conoció, videos que ya están en poder de las autoridades mostrarían que el conductor huyó del lugar tras el choque, lo que ahora forma parte de las indagaciones para establecer qué ocurrió exactamente en el momento del accidente.

Desde la Alcaldía de Chipaque, Cundinamarca, informaron que se están adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso, determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho que terminó con la muerte de Diego Andrés Flores.