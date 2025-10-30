CANAL RCN
Las estafas más frecuentes al llevar el carro al mecánico: engaños en talleres

Reparaciones falsas y sobrecostos: así operan las estafas más comunes al llevar el carro al mecánico.

Las estafas más frecuentes al llevar el carro al mecánico
Foto: Freepik

octubre 30 de 2025
08:15 p. m.
Cuando un vehículo necesita reparación, el dueño confía en que el taller actuará de buena fe. Sin embargo, hay numerosos casos documentados en los que verdaderamente se producen estafas al llevar el carro al mecánico, aprovechando la falta de conocimiento del cliente y su vulnerabilidad.

Datos de encuestas respaldan este problema: según una investigación realizada en 2023 por American Trucks, el 50 % de los propietarios declararon que un taller les ofreció reparaciones innecesarias, el 35 % reportaron cargos excesivos por piezas o mano de obra, y un 15 % señalaron haber pagado por trabajos que no se hicieron.

¿Cuáles son las tácticas fraudulentas más frecuentes?

Entre los mecanismos más comunes figuran el llamado “problema misterioso”, en el cual el taller detecta de pronto una falla grave inexistente, y la sustitución de piezas usadas por nuevas sin consentimiento del cliente.

Por ejemplo, la Consumer Reports detalla que algunos talleres llegan a verter unas gotas de refrigerante para simular una fuga de radiador y justificar la reparación.

Consumer Reports Otra práctica recurrente es la de inflar precios, realizar múltiples servicios sin que el vehículo los necesite o aplicar el famoso “upselling” de mantenimiento prematuro.

Un informe de National Insurance Crime Bureau (NICB) comenta que en la reparación de colisiones se ha detectado incluso el uso de airbags ya desplegados para facturar a la aseguradora como nuevos.

¿Cómo protegerse de las estafas al llevar el carro al mecánico?

Para reducir el riesgo de caer en estas trampas, se recomienda pedir siempre un presupuesto por escrito, exigir ver las piezas sustituidas y checar si el taller tiene certificaciones reconocidas.

Una encuesta de ConsumerAffairs reveló que el 78 % de los conductores manifiestan que no siempre confían en su mecánico.

ConsumerAffairs También es útil comparar cotizaciones entre distintos talleres y revisar qué recomienda el manual del vehículo en cuanto a intervalos de mantenimiento, para detectar pedidos de servicio innecesarios.

Por ejemplo, cambiar el aceite cada 3 000 millas ya no se considera el estándar para muchos autos modernos, según Consumer Reports.

Aunque la mayoría de los talleres son honestos, el riesgo de fraude existe y está documentado. Con información, prevención y una actitud vigilante, los conductores pueden disminuir las probabilidades de convertirse en víctimas de estafas al llevar el carro al mecánico.

