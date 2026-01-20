CANAL RCN
Nueva alerta de estafa: así funciona la modalidad de los paquetes que no pidió y que roba sus datos

Expertos en ciberseguridad alertan por la estafa de los paquetes no solicitados. Así funciona esta modalidad que podría exponer sus datos personales.

enero 20 de 2026
07:36 a. m.
Las ventas globales en línea superaron los 6,4 billones de dólares durante 2025 y, con ese crecimiento acelerado, también se dispararon nuevas modalidades de fraude digital.

Una de las más llamativas —y peligrosas— es la de los paquetes no pedidos, una estafa que se está volviendo cada vez más común y que ya encendió las alertas de expertos en ciberseguridad.

Aunque a simple vista recibir un paquete inesperado puede parecer un error logístico o incluso un regalo, detrás de muchos de estos envíos se esconde una práctica fraudulenta conocida como brushing, que busca manipular la reputación de productos en plataformas de comercio electrónico y, en algunos casos, preparar delitos más graves.

¿Qué es el ‘brushing’ y por qué es una estafa silenciosa?

Según explicó Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el brushing es “una práctica fraudulenta que ocurre en el comercio online, en la que vendedores envían productos a personas de manera aleatoria sin que estas los hayan solicitado”.

El término, que en inglés significa cepillado, hace referencia a la intención de “limpiar” o mejorar artificialmente la reputación de un producto.

El mecanismo es sencillo, pues los estafadores crean cuentas falsas en plataformas digitales, realizan compras con direcciones reales obtenidas de filtraciones o fuentes públicas y luego publican reseñas positivas bajo el nombre del supuesto receptor.

De esta forma, las valoraciones ganan peso y visibilidad. Durante 2024, Amazon bloqueó más de 275 millones de reseñas sospechosas y sancionó miles de cuentas por este motivo.

El verdadero riesgo detrás de los paquetes no solicitados

Para ESET, el problema no se limita a recibir un objeto gratuito. “Podría indicar que hay datos personales circulando en el mundo del ciberdelito o que los estafadores están verificando que esa información sea correcta para pasar a una segunda fase”, advirtió el investigador López, quien alertó sobre posibles fraudes de identidad.

Existen variantes aún más peligrosas del brushing. Algunos paquetes incluyen códigos QR que, al ser escaneados, redirigen a sitios maliciosos o de phishing diseñados para robar datos sensibles o instalar malware.

Para reducir riesgos, los expertos recomiendan confirmar si el envío corresponde a un regalo, no escanear códigos QR desconocidos, revisar movimientos bancarios, activar la autenticación multifactor y reportar el caso a la plataforma de comercio electrónico.

