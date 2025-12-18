CANAL RCN
Colombia

Preocupación en Bogotá por peligrosa banda que se la pasa atracando: habitantes hablaron

La FM habló con los vecinos del sector en donde la banda opera.

Banda dedicada a robar en Bogotá.
Banda dedicada a robar en Bogotá. Foto: La FM.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
08:28 p. m.
La tarde del 2 de diciembre en Bogotá resultó trágica. Por causa de la inseguridad, un joven que estaba a pocos días de cumplir 30 años fue asesinado tras oponerse a un robo.

Este caso se presentó en el barrio Chicó Navarra, localidad de Usaquén por el norte de la ciudad. La víctima era Jean Claude Bossard, joven originario de Barranquilla que se disponía a devolverse para su casa luego de almorzar.

El asesinato de Bossard no era un caso aislado

El hombre iba caminando por la vía, cuando fue sorprendido por dos hombres armados en una motocicleta con placas falsas. Lo amenazaron con arma de fuego para que entregara sus objetos de valor, como lo eran una maleta y el celular.

Sin embargo, él no accedió y mostró resistencia. Durante el forcejeo, uno de los ladrones le disparó en reiteradas ocasiones. Paralelamente, las unidades de la Policía que patrullaban el sector se percataron e intervinieron.

El ladrón que manejaba la moto fue abatido, mientras que el que disparó fue aprehendido. Es un joven de 16 años, a quien recientemente sancionaron con siete años y seis meses de privación de la libertad en un centro especializado.

Vecinos cuestionan la falta de medidas

Un punto particular es que el asesinato no fue un caso aislado. Los vecinos aseguran que ambos habían estado detrás de varios robos e incluso las autoridades ya estaban al tanto.

Desde la localidad aseguran que, no solo ellos, sino otros delincuentes hacen parte de una banda llamada Los de la Moto Naranja. La FM conversó con los habitantes que están preocupados.

“A diario roban celulares; recientemente, a una muchacha le intentaron robar el celular por medio de raponazo de esa motocicleta”, narró Raúl Pérez sobre la reincidencia de la estructura.

Su accionar también se ha sentido en los comerciantes. Sara Jácome Galván declaró lo siguiente: “Uno teme todos los días, quieren es matar. Siempre está uno con ese temor de la inseguridad”.

