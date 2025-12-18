CANAL RCN
Colombia

Exgobernador del Amazonas es condenado a 15 años de prisión e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas

De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema los recursos utilizados en favorecer a privados podrían haberse destinado a programas de agua potable y alimentación escolar.

Foto: Gobernación del Amazonas
Foto: Gobernación del Amazonas

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
07:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El exgobernador del Amazonas, entre junio del 2016 y abril del 2018, César Antonio Lugo fue hallado culpable de 38 cargos en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal concluyó que Lugo favoreció sus intereses personales sobre el patrimonio colectivo y decidió condenarlo por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, peculado culposo, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

“De acuerdo a la investigación”, se lee en el pronunciamiento de la Corte, “en varios procesos contractuales que adelantó la gobernación del Amazonas, el sentenciado transgredió normas y principios previstos en la Ley 80 de 1993, aceptó dádivas y promesas remuneratorias a cambio de adjudicar y favorecer contratistas, y falseó documentos para justificar la adquisición de bienes y servicios para el departamento, afectando sus finanzas y la gestión administrativa”.

Gobernador de Santander fue sancionado por no reemplazar la tarabita artesanal con la que niños arriesgan su vida sobre el río Chicamocha
RELACIONADO

Gobernador de Santander fue sancionado por no reemplazar la tarabita artesanal con la que niños arriesgan su vida sobre el río Chicamocha

¿A qué se enfrenta Lugo tras el fallo del alto tribunal?

La sala decidió condenar al exgobernador a 191 meses y 16 días de prisión. Además, negó la suspensión condicional de su pena en centro carcelario y la opción de prisión domiciliaria, aunque, requirió al Inpec para que preste la atención en salud que pueda requerir por su condición médica.

Pero no es todo. Lugo tendrá que pagar una multa de 1479 salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Banda maltrató ranas peligrosas para sacarles el veneno y venderlo: ingresos eran millonarios
RELACIONADO

Banda maltrató ranas peligrosas para sacarles el veneno y venderlo: ingresos eran millonarios

Patrimonio del Estado se vio comprometido en más de 5.000 millones:

Según la sala, “la mecánica empleada para ejecutar los actos ilícitos pone en evidencia un desconocimiento explícito de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad fiscal; la suscripción de actos administrativos sin el soporte normativo y presupuestal debido, la emisión de documentos que simulaban una correspondencia con la normativa vigente y la omisión deliberada de controles esenciales constituyen un apartamiento estructural del ordenamiento jurídico, incompatible con la función pública”.

Las actuaciones de Lugo en la Gobernación habrían afectado el patrimonio del Estado colombiano en más de 5.000 millones de pesos, al desviar recursos, que destinados a las necesidades de los habitantes del departamento, para favorecer sus intereses privados, aun cuando el dinero podría haberse utilizado en programas de agua potable y alimentación escolar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Piden reforzar las medidas que ayuden a prevenir el acoso escolar y agresiones

Transmilenio

Transmilenio anticipa cuándo estará lista la avenida 68: ciertos tramos operarían antes

Tuluá

Director seccional de la Dian en Tuluá no tenía amenazas de ningún tipo: secretario de Gobierno municipal

Otras Noticias

Fútbol

Se reveló el parte médico de hinchas heridos tras la batalla campal en el Atanasio Girardot

Fueron varios los aficionados los que se vieron afectados tras las riñas en la final de la Copa Betplay.

Regiotram

Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca

La Empresa Férrea Regional presentó un balance de los proyectos que avanzan en la movilidad regional.

Artistas

Reconocida actriz colombiana habló del derrame cerebral que sufrió: "hoy quiero pedirles"

Accidente aéreo

VIDEO | Avión privado se estrelló intentando aterrizar en Carolina del Norte, EE. UU.

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas