Asesinan a presunto delincuente en un intento de robo a líder social en El Tunal, sur de Bogotá

Dos presuntos delincuentes fueron baleados por escoltas de un líder social durante el intento de robo de su camioneta de alta gama.

diciembre 18 de 2025
02:05 p. m.
Un intento de robo de vehículo en el barrio El Tunal, sur de Bogotá, terminó con un presunto delincuente asesinado y otro herido por disparos de los escoltas de un líder social de la localidad de Tunjuelito durante la mañana de este 18 de diciembre.

Según las primeras versiones, los hechos ocurrieron cuando dos personas movilizadas en motocicleta intentaron hurtar una camioneta de alta gama que pertenecía a un líder social de la zona.

Los disparos alertaron a los residentes del sector, quienes presenciaron el enfrentamiento entre los presuntos ladrones y los escoltas del líder social.

Escoltas dispararon y asesinaron a delincuentes que iban a robar camioneta

Los dos escoltas, haciendo uso de sus armas oficiales, impactaron a las dos personas involucradas en el intento de hurto.

Una de ellas fue trasladada de emergencia al Hospital San Carlos de la localidad de Rafael Uribe, mientras que la otra quedó tendida en la vía pública en el lugar de los hechos.

Las autoridades policiales se desplazaron rápidamente al punto donde se encontraba la persona tendida en vía pública, quien falleció en el lugar. Durante la inspección del cuerpo, los uniformados hallaron un arma traumática en poder del fallecido.

Delincuentes que intentaron robar a líder social tenían antecedentes

Las autoridades confirmaron que las dos personas involucradas en este intento de hurto presentaban anotaciones y antecedentes judiciales por el delito de robo, lo que sugiere que se trataba de individuos con historial delictivo conocido por las autoridades.

El líder social, objetivo del intento de robo, resultó ileso gracias a la intervención de sus escoltas. Tampoco se reportaron heridos entre los habitantes de la zona que se encontraban en las inmediaciones durante el momento del enfrentamiento.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles del incidente, verificar la legalidad del uso de las armas por parte de los escoltas y determinar si existía alguna planificación previa del intento de hurto contra el líder social.

