Piden reforzar las medidas que ayuden a prevenir el acoso escolar y agresiones

Supersubsidio hizo un llamado a que las medidas estén más fuertes a la hora de prevenir hechos violentos.

Acoso escolar.
Acoso escolar. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
07:00 p. m.
Cifras del Ministerio de Educación indican que entre 2020 y junio de 2025, se registraron 13.429 casos de acoso escolar, ciberacoso y agresiones en colegios.

Partiendo de estas cifras, la Superintendencia del Subsidio le hizo un llamado a las Cajas de Compensación Familiar para que pongan en marcha acciones en aras de evitar estas conductas.

¿Cuántos casos de acoso escolar ocurren?

Además, deben fortalecer la educación socioemocional, tanto en las instituciones educativas de su dependencia como en los programas pertenecientes al Fondo para la Atención Integral de la Niñez.

Supersubsidio detalló que los programas de Jornada Escolar Complementaria (JEC) atienden a 406.006 estudiantes, así como otros 264.237 en los de Atención Integral de Primera Infancia (AIPI).

Eso quiere decir que les brinda servicios a más de 670 mil jóvenes con corte a septiembre de este 2025. “Deben crecer en entornos seguros, libres de violencia y con herramientas para su desarrollo integral. Nuestra responsabilidad es garantizar estos entornos de bienestar”, declaró la superintendente Sandra Cadena.

Las recomendaciones de Supersubsidio

Las medidas recomendadas se resumen en tres. La primera radica en prevención, la cual no es más que poner en marcha campañas relacionadas con la gestión emocional, empatía y solución pacífica a los problemas.

También se debe contemplar la atención, traducida en el fortalecimiento de las líneas para denunciar y otros canales de apoyo. Por último, la formación es fundamental a la hora de capacitar profesores con herramientas socioeconómicas y metodologías inclusivas basadas en enfoques territoriales, junto con campañas de sensibilización.

Supersubsidio enfatizó que los espacios educativos deben ser seguros. La invitación se extendió para familias y comunidades. Sumado a ello, recordó los canales de comunicación: línea gratuita 01 8000 514 799 y el correo contacto@supersubsidio.gov.co.

