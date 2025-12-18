CANAL RCN
Descuentos trampa y cobros falsos: así se hacen pasar por el SIMIT para vaciarle los bolsillos

Mensajes personalizados, enlaces engañosos y supuestos acuerdos de pago hacen parte del fraude.

diciembre 18 de 2025
07:47 p. m.
¡Ojo! Delincuentes están usando una modalidad de estafa que apunta a quienes tienen multas o comparendos de tránsito pendientes, aprovechándose de la urgencia y del temor que genera un posible cobro.

A través de mensajes enviados al celular, los estafadores ofrecen acuerdos de pago y descuentos llamativos en sanciones de tránsito, una promesa que resulta atractiva para muchas personas.

El engaño se basa en la suplantación del SIMIT, mediante páginas falsas y dominios que no son oficiales, pero que simulan el diseño y el lenguaje del portal real.

Así se hacen pasar por el SIMIT para vaciarle los bolsillos

Los mensajes están llegando de manera directa a los teléfonos móviles y, en varios casos, incluyen el nombre de la persona, lo que refuerza la sensación de que se trata de una comunicación legítima.

En el texto se advierte sobre una supuesta etapa de cobro coactivo vehicular y se ofrece un descuento de hasta el 50 %, limitado a pocas horas o incluso a un solo día.

¿Cómo son los mensajes con los que están estafando haciéndose pasar por Tránsito?

Uno de los mensajes que circula señala:

Angelica, usted se encuentra en etapa de cobro coactivo vehicular. Solo por HOY descuento del 50% en nuestro portal. Consulta aquí: colmov.com/2025.

En otros casos, la estafa se presenta como una atención formal por chat, simulando un canal oficial del SIMIT:

Cordial saludo, gracias por comunicarte con SIMIT. Tenemos el gusto de atenderte de la mano de nuestro asesor en línea. Por favor tenga en cuenta que esta línea es exclusiva para ACUERDOS DE PAGO, PAGO DE INFRACCIONES O FOTO MULTAS. Te brindaremos toda la información acerca de multas e infracciones de tránsito por favor me indicas cédula y/o placa del vehículo a consultar.

Tras ese primer contacto, los delincuentes comparten un enlace para que la persona realice el pago con el supuesto descuento. Ese link conduce a una página falsa que imita el portal del SIMIT, pero que no corresponde a la entidad oficial.

Frente a esta situación, la directora nacional del SIMIT, Sandra Milena Tapias, fue contundente al aclarar que ese tipo de comunicaciones no hacen parte de los canales oficiales:

Nosotros tenemos comunicación con las autoridades de tránsito de manera directa. Nunca utilizamos WhatsApp ni ningún otro medio para hacer alguna comunicación.

¿Cuál es la página oficial para realizar trámites de tránsito?

Tapias explicó que los usuarios que tengan obligaciones pendientes relacionadas con multas y comparendos de tránsito cuentan con un mecanismo seguro para verificar su situación, sin intermediarios ni enlaces externos:

Ingresan de manera directa, validan, verifican que sus multas estén o su estado de cuenta y por ahí mismo en la página pueden hacer el pago.

Desde el SIMIT insisten en que la única forma segura de consultar y pagar multas es ingresando directamente a la página oficial, sin hacer clic en enlaces enviados por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería. La dirección legítima es:

www.fcm.org.co/SIMIT

