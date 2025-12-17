CANAL RCN
Colombia

Condenan al menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard en Bogotá

El joven tendrá que pagar una condena de siete años y seis meses en un centro de reclusión.

Adolescente que mató a Jean Claude Bossard pagaba sanción con “libertad vigilada”
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Fue condenado a siete años y seis meses el menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard. Deberá cumplirla en un centro de reclusión.

“Nadie merece morir de esa manera”: primo de Jean Claude Bossard comparte un conmovedor mensaje desde Francia
RELACIONADO

“Nadie merece morir de esa manera”: primo de Jean Claude Bossard comparte un conmovedor mensaje desde Francia

El asesinato ocurrió hace algunas semanas en Bogotá. El joven barranquillero se opuso a que lo robaran y recibió varios disparos.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Así fueron las siete horas de terror en Buenos Aires, Cauca por ataque de disidencias de las Farc

Manizales

Un hombre le quitó la vida a su perro y arrastró el cuerpo por las calles de Manizales

Cauca

Alcalde de Buenos Aires, Cauca, denuncia que apoyo militar se demoró 5 horas tras ataque de las disidencias

Otras Noticias

Finanzas personales

Cierre fiscal 2025: recomendaciones para evitar tensiones de caja en las empresas colombianas

Claves para que las empresas cierren 2025 en equilibrio frente a los retos de liquidez en Colombia.

Londres

Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe

Actualmente se adelanta el proceso de validación de su identidad y que, una vez sea dada de alta del hospital, sería detenida.

Navidad

¡Evite ser víctima de robos en fin de año! Recomendaciones esenciales para protegerse

Deportes Tolima

Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior

Enfermedades

¿Se acerca una nueva pandemia por la expansión de la variante H3N2?