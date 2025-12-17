Condenan al menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard en Bogotá
El joven tendrá que pagar una condena de siete años y seis meses en un centro de reclusión.
diciembre 17 de 2025
02:10 p. m.
Fue condenado a siete años y seis meses el menor de edad que asesinó a Jean Claude Bossard. Deberá cumplirla en un centro de reclusión.
El asesinato ocurrió hace algunas semanas en Bogotá. El joven barranquillero se opuso a que lo robaran y recibió varios disparos.
Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …