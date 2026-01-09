CANAL RCN
Colombia Video

Alerta en Cali por la llegada masiva de familias desplazadas de Cauca

El personero advirtió que la situación pone a la ciudad en una crisis humanitaria y obliga a activar un plan de contingencia urgente.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
07:43 a. m.
Hay alerta en Cali, Valle del Cauca, por el aumento de familias desplazadas que llegan desde el municipio de Buenos Aires, Cauca. En las últimas 48 horas cerca de 90 familias han sido atendidas tras huir de la violencia en esa región.

Las autoridades de la ciudad ya activaron rutas de atención humanitaria mientras crece la preocupación por la situación de orden público en el suroccidente del país.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, advirtió que la situación pone a la ciudad en una crisis humanitaria y obliga a activar un plan de contingencia urgente.

¿Por qué hay un masivo desplazamiento desde Cauca?

La violencia desmedida azota al departamento del Cauca, los grupos armados y su accionar han obligado a la población a salir del municipio de Buenos Aires de forma masiva en medio de una escalada terrorista.

“En total Cali ha recibido un desplazamiento masivo de 452 personas aproximadamente, se superan las 500 y eso es motivo de alarma, es una situación que pone en una crisis humanitaria, la ciudad de Cali, frente a lo que significa un plan de contingencia que tenemos que adelantar”, aseguró Mendoza.

En la capital del Valle, durante la primera semana de enero, han sido atendidas 90 familias desplazadas. El temor es inminente, las victimas desconocen la ciudad y temen a represalias.

