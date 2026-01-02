Se agudiza la crisis humanitaria en el Catatumbo: al menos 300 personas han sido desplazadas

Crecer el pánico en la zona del Catatumbo, por cuenta de los ataques indiscriminados y los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y ELN, en los municipios de El Tarra y La Gabarra.

Recientemente, artefactos explosivos fueron dirigidos contra una vivienda donde permanecía una familia que intentaba huir de la guerra.

Entretanto, la comunidad clama por ayuda para salir de esa zona en la que, debido a la crisis, van más de 300 personas desplazadas.

Familia fue sorprendida por un bombazo en su casa

Una cámara de seguridad al interior de una vivienda en Filogringo, jurisdicción de El Tarra, registró el momento en que una familia fue sorprendida por un bombazo mientras intentaba abandonar el lugar.

En zonas como esta, la comunidad está desesperada, sus viviendas fueron destruidas y años de trabajo quedaron reducidos a escombros por culpa de los violentos.

Hoy la situación de seguridad es tan crítica que los catatumberos claman por ayuda al Gobierno Nacional y a las autoridades locales. Piden al alcalde de El Tarra que envíe vehículos para facilitar la salida de las familias que buscan escapar del conflicto.

300 personas han sido desplazadas

Hasta ahora, 300 personas han salido huyendo de esta zona hacia el casco urbano de otros municipios como Ocaña y Cúcuta, en donde reciben atención.

El secretario de seguridad de Ocaña, Hugo Guerrero, aseguró que ya se han entregado ayudas humanitarias y se ha caracterizado a los desplazados, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Municipal.

Según la Gobernación de Norte de Santander, a la zona se enviarían camiones con ayuda humanitaria, mientras que las autoridades tratan de restablecer el orden.

Alcalde de Tibú habla sobre la crisis en el Catatumbo

Ante esta grave crisis humanitaria y de orden público, Noticias RCN habló con Richard Claro, alcalde de Tibú, sobre la situación que enfrenta la región y las medidas que se han tomado para restablecer el orden.

Claro señaló que la seguridad en la zona no ha sido suficiente para neutralizar el ingreso de armamento y abastecimiento de los grupos armados ilegales, lo que ha permitido que se alarguen los enfrentamientos que perjudican a las comunidades.

Además, el alcalde resaltó que el personal médico es uno de los sectores más afectados por esta crisis, pues los violentos impiden el paso de las ambulancias y la atención oportuna de las emergencias que se presentan.

Sobre la población civil, el alcalde insistió en que se deben restablecer los derechos de las personas afectadas por la violencia, quienes viven con miedo por los constantes enfrentamientos entre disidencias y ELN.