Siete ladrones le propinaron brutal golpiza a repartidor en Barranquilla: sobrevivió de milagro

Un repartidor de periódicos de 53 años sobrevivió milagrosamente a un violento robo perpetrado por siete delincuentes en el barrio Villate, sur de Barranquilla.

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El ataque ocurrió en la madrugada (casi a las 3:00 a.m.) del lunes 16 de marzo, cuando la víctima estaba comenzando su jornada dejando los periódicos en las viviendas. Además, quedó grabado por las cámaras del sector.

Ladrones lo golpearon en zonas sensibles

Los siete asaltantes llegaron en motocicletas y lo rodearon. Acto seguido, lo obligaron a bajar de la moto y le propinaron una fuerte golpiza. La víctima, quien no reveló su identidad, describió lo ocurrido en entrevista con Noticias RCN.

La secuencia es impresionante. El repartidor se bajó de la moto y dejó el periódico. Cuando se disponía a entregar el resto de los ejemplares, quedó rodeado por los delincuentes. Desde el primer instante, lo amenazaron y golpearon.

“Empezaron a agredirme y uno empezó a brincarme en la cabeza”, relató al mencionar que los golpes fueron principalmente en la cabeza, costillas y brazos. Luego de pararse del suelo, lo único que pudo hacer fue ver cómo emprendían la huida.

La moto era su herramienta de trabajo

La golpiza duró pocos minutos y los criminales lograron su cometido: robarle la moto, los periódicos y objetos de valor. El repartidor señaló que, aparte de la afectación física, tiene complicaciones económicas.

Este es mi sustento y el de mi familia. Estoy sin nada porque es mi trabajo y me toca gastar para el transporte.

Después de la revisión médica, le dieron dos días de incapacidad y está a la espera que las autoridades le ayuden a recuperar la motocicleta, su herramienta para trabajar.

Con respecto a los responsables, ya están identificados. Gracias a los videos de las cámaras, se tuvo la información y en pocos días podrían ser capturados.