Niño de 3 años rescatado en La Dorada tras varios días de abandono: agradeció con beso en la mejilla
La rápida acción de la Policía permitió salvar al menor, quien fue hallado solo, sin alimentos y en condiciones críticas en un inquilinato.
Noticias RCN
03:25 p. m.
Un niño de tres años fue rescatado en el municipio de La Dorada, Caldas, luego de permanecer varios días en condiciones de abandono, sin supervisión de un adulto y sin acceso a alimentos básicos. El caso fue atendido por la Policía de Infancia y Adolescencia tras una alerta ciudadana.
De acuerdo con la información oficial, el rescate del menor se produjo luego de reportes sobre el llanto constante del niño durante varias noches, así como evidentes signos de descuido. Vecinos del barrio San Antonio advirtieron que el pequeño se encontraba solo, en condiciones de desaseo y sin la presencia de un adulto responsable.
Así fue la intervención para rescatar al menor en La Dorada
Tras recibir la denuncia, uniformados acudieron de inmediato al lugar e ingresaron a una habitación del inquilinato donde encontraron al menor vistiendo únicamente ropa interior y una camisa. El niño evidenciaba abandono prolongado y condiciones que comprometían su integridad física y emocional.
En el sitio también se encontraba el supuesto administrador del inmueble, quien fue interrogado por las autoridades. El hombre aseguró no tener vínculo familiar con el menor y explicó que la madre, una mujer extranjera de 25 años, lo habría dejado solo desde hacía aproximadamente dos días, sin regresar ni responder llamadas.
Los intentos por ubicar a la mujer en su lugar de trabajo no dieron resultado, lo que reforzó la hipótesis de abandono. Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron los protocolos de protección infantil y procedieron con el rescate inmediato del niño.
Uno de los momentos más conmovedores del procedimiento ocurrió cuando el menor abrazó y besó a uno de los uniformados que participó en el rescate.
ICBF asume el caso y avanza proceso para restablecer derechos
Luego del operativo, el menor fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que inició el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Actualmente, el niño permanece en un hogar sustituto, donde recibe atención integral.
Las autoridades indicaron que el caso presenta posibles signos de maltrato, abandono y riesgo de violencia, por lo que se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Asimismo, se evalúa la situación legal de la madre, quien podría enfrentar la pérdida de la custodia. Otro elemento relevante es que el padre del menor no lo ha reconocido legalmente.