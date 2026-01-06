Se registró la primera masacre de 2026 en Colombia: tres mujeres fueron asesinadas en Cauca

El municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, fue escenario de la primera masacre registrada en Colombia en 2026, según la confirmación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Los hechos ocurrieron en el casco urbano y dejaron como saldo tres mujeres asesinadas, en una secuencia de ataques armados ocurridos en distintos momentos y lugares del municipio.

La primera víctima fue una mujer de 32 años identificada como Yulie Erazo, administradora de una reconocida discoteca del sector de Los Samanes. De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió en la madrugada del 3 de mayo, cuando hombres armados llegaron al establecimiento y le dispararon.

Ataque durante el velorio en Santander de Quilichao

La violencia continuó al día siguiente durante el velorio de la primera víctima, cuando hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra los asistentes. En este segundo ataque fueron asesinadas Angélica María Cantoñí, de 35 años, y Nancy Stella Reina, de 53 años, ambas allegadas a la mujer asesinada inicialmente.

Testigos señalaron que los hombres armados dispararon en medio de quienes asistían a la ceremonia fúnebre y aseguraron que las víctimas intentaron escapar sin éxito. La información fue entregada por Leonardo González, director de Indepaz.

Alertas previas y presencia de grupos armados en el Cauca

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el alto riesgo para la población de Santander de Quilichao. En este municipio hacen presencia estructuras armadas como el frente Jaime Martínez y el frente Dagoberto Ramos, ambos pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, además de otras bandas de carácter local.

Aunque los hechos ocurrieron en contextos distintos de tiempo y espacio, Indepaz los clasificó como una masacre, al identificar un patrón de violencia contra la población civil. Hasta el momento del reporte, no se había registrado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades civiles ni de la Fuerza Pública.