¡Alerta en Colombia! Un fuerte temblor se sintió este 4 de octubre de 2025

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aseguró que hubo nuevos temblores que se registraron en Colombia durante el sábado 4 de octubre.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

El más reciente sismo se registró a las 12:23 p.m., con epicentro en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). Tuvo una magnitud de 2,9 grados y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Horas antes, a las 4:35 a.m., se presentó otro movimiento telúrico de 3,2 grados, cuyo epicentro fue en el municipio de Los Santos (Santander), una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia. Según la entidad, la profundidad de este evento fue de 146 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Los Santos (10 km), Jordán (12 km) y Betulia (17 km).

Previamente, a las 3:56 a.m., también se registró un temblor con epicentro en Belén de Umbría (Risaralda), con una magnitud de 3,4 grados y una profundidad de 104 kilómetros. La latitud fue de 5.18° y la longitud de -75.91°. Ahora bien, los municipios más cercanos a este movimiento fueron Belén de Umbría (Risaralda) a 4km, Apía (Risaralda) a 10 km, y Mistrató (Risaralda) a 13 de km.

¿Qué dicen las autoridades sobre el temblor registrado el 4 de octubre de 2025?

Por ahora, las autoridades no han reportado afectaciones a causa de estos movimientos telúricos.

Cabe resaltar que Colombia es un país con alta actividad sísmica. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en promedio se registran cerca de 69 sismos diarios. Por ello, resulta fundamental contar con medidas de prevención y saber cómo reaccionar ante este tipo de eventos.

La entidad recomienda evacuar de manera rápida pero con precaución, evitando exponerse a riesgos innecesarios.