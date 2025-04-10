CANAL RCN
Colombia

¡Alerta en Colombia! Un fuerte temblor se sintió este 4 de octubre de 2025

¿Dónde se registró el epicentro del temblor de este sábado 4 de octubre? Esto fue lo que informó el Servicio Geológico Colombiano.

Temblor en Colombia
Foto: Servicio Geológico Colombiano

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
03:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aseguró que hubo nuevos temblores que se registraron en Colombia durante el sábado 4 de octubre.

¡Hubo un fuerte temblor muy cerca de Colombia hoy 2 de octubre de 2025! Este fue el reporte
RELACIONADO

¡Hubo un fuerte temblor muy cerca de Colombia hoy 2 de octubre de 2025! Este fue el reporte

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

El más reciente sismo se registró a las 12:23 p.m., con epicentro en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). Tuvo una magnitud de 2,9 grados y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Horas antes, a las 4:35 a.m., se presentó otro movimiento telúrico de 3,2 grados, cuyo epicentro fue en el municipio de Los Santos (Santander), una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia. Según la entidad, la profundidad de este evento fue de 146 kilómetros. Los municipios más cercanos fueron Los Santos (10 km), Jordán (12 km) y Betulia (17 km).

Previamente, a las 3:56 a.m., también se registró un temblor con epicentro en Belén de Umbría (Risaralda), con una magnitud de 3,4 grados y una profundidad de 104 kilómetros. La latitud fue de 5.18° y la longitud de -75.91°. Ahora bien, los municipios más cercanos a este movimiento fueron Belén de Umbría (Risaralda) a 4km, Apía (Risaralda) a 10 km, y Mistrató (Risaralda) a 13 de km.

Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025!
RELACIONADO

Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025!

¿Qué dicen las autoridades sobre el temblor registrado el 4 de octubre de 2025?

Por ahora, las autoridades no han reportado afectaciones a causa de estos movimientos telúricos.

Cabe resaltar que Colombia es un país con alta actividad sísmica. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en promedio se registran cerca de 69 sismos diarios. Por ello, resulta fundamental contar con medidas de prevención y saber cómo reaccionar ante este tipo de eventos.

La entidad recomienda evacuar de manera rápida pero con precaución, evitando exponerse a riesgos innecesarios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Enfrentamientos por piques ilegales en Bogotá dejaron agentes atropellados, heridos y capturas

Ministerio de Transporte

¿Cuáles proyectos férreos en Colombia son prioridad? Así va el regreso del tren

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Le contamos cómo manejar las finanzas en pareja y compartimos algunos consejos prácticos para fortalecer su economía.

Luis Díaz

Las marcas que rompió Luis Díaz con su tempranero gol con el Bayern Múnich a los 15 segundos

El extremo colombiano volvió a marcar con el Bayern Múnich y puso su mejor marca personal a los 15 segundos de partido

Honduras

Luto en la televisión tras la muerte de presentadora de 21 años: hallaron el cuerpo en su casa

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

Inteligencia Artificial

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo