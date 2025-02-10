¡Hubo un fuerte temblor muy cerca de Colombia hoy 2 de octubre de 2025! Este fue el reporte

Este 2 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano, sobre las 9:52 de la mañana, reportó un fuerte temblor muy cerca del país.

El epicentro fue en Ecuador, exactamente en Muisne, Esmeraldas, una zona que está ubicada aproximadamente a 480 kilómetros de Pasto.

¿De cuánto fue la magnitud de este temblor? ¿Qué profundidad tuvo? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió muy cerca de Colombia hoy 2 de octubre de 2025

9:52 a.m.

Epicentro: Muisne, Esmeraldas, Ecuador.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Muisne (Esmeraldas, Ecuador), a 9 de San Francisco (Esmeraldas, Ecuador) y a 16 de Bolívar (Esmeraldas, Ecuador).

Intensidad instrumental: leve, pero con cálculo de aceleración.

Estos son los temblores que se han reportado en Colombia hoy 2 de octubre de 2025

5:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

6:00 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 26 de Girón (Santander).

6:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

7:16 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1

Profundidad: 96 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 7 de Argelia (Valle del Cauca) y a 19 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

8:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

9:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).