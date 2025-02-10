CANAL RCN
¡Hubo un fuerte temblor muy cerca de Colombia hoy 2 de octubre de 2025! Este fue el reporte

¿En dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos que reveló el Servicio Geológico Colombiano en la mañana de este 2 de octubre.

octubre 02 de 2025
11:35 a. m.
Este 2 de octubre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano, sobre las 9:52 de la mañana, reportó un fuerte temblor muy cerca del país.

El epicentro fue en Ecuador, exactamente en Muisne, Esmeraldas, una zona que está ubicada aproximadamente a 480 kilómetros de Pasto.

Así fue el fuerte temblor que se sintió muy cerca de Colombia hoy 2 de octubre de 2025

  • 9:52 a.m.

Epicentro: Muisne, Esmeraldas, Ecuador.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Muisne (Esmeraldas, Ecuador), a 9 de San Francisco (Esmeraldas, Ecuador) y a 16 de Bolívar (Esmeraldas, Ecuador).

Intensidad instrumental: leve, pero con cálculo de aceleración.

Estos son los temblores que se han reportado en Colombia hoy 2 de octubre de 2025

  • 5:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 6:00 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 26 de Girón (Santander).

  • 6:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1

Profundidad: 96 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 7 de Argelia (Valle del Cauca) y a 19 de Ansermanuevo (Valle del Cauca).

  • 8:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 9:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

 

