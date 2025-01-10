CANAL RCN
Colombia Video

Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025!

¿En dónde fue el epicentro de este temblor del 1 de octubre? Descubra el reporte completo.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
12:01 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano informó este 1 de octubre de 2025 que se presentó un temblor que superó los 4.0 de magnitud y se alcanzó a sentir en algunas zonas del país.

¿En dónde fue el epicentro? ¿Qué profundidad tuvo este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025

  • 9:41 a.m.

Epicentro: Región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: a 121 kilómetros de Acandí (Chocó), a 127 de Chimán (Panamá, Panamá) y a 132 de Gaigirgordub (Guna Yala, Panamá).

¡Se reportaron más temblores que se sintieron masivamente en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025!
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 1 de octubre de 2025

  • 12:43 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 34 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 2:15 a.m.

Epicentro: Región fronteriza de Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Unión Chocó (Emberá-Wounaan, Panamá), a 39 de Soloy (Ngäbe-Buglé, Panamá) y a 56 de Riosucio (Chocó).

  • 10:23 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Cáchira (Norte de Santander), a 23 de Ábrego (Norte de Santander) y a 26 de San Alberto (Cesar).

  • 10:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

¿Qué tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Los expertos han indicado que las personas deben evitar las siguientes acciones durante un temblor:

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 29 de septiembre de 2025! Atento al reporte
  • Acercarse a ventanas y vidrios.
  • Correr.
  • Utilizar ascensores.
  • Evacuar hacia zonas rodeadas de árboles y cables eléctricos.
  • Ubicarse cerca de marcos de puertas u objetos pesados.
  • No evacuar hacia zonas en las que haya postes.

 

