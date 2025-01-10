Atento: ¡fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025!

El Servicio Geológico Colombiano informó este 1 de octubre de 2025 que se presentó un temblor que superó los 4.0 de magnitud y se alcanzó a sentir en algunas zonas del país.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 1 de octubre de 2025

9:41 a.m.

Epicentro: Región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: a 121 kilómetros de Acandí (Chocó), a 127 de Chimán (Panamá, Panamá) y a 132 de Gaigirgordub (Guna Yala, Panamá).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 1 de octubre de 2025

12:43 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 11 de Uramita (Antioquia) y a 34 de Cañasgordas (Antioquia).

2:15 a.m.

Epicentro: Región fronteriza de Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Unión Chocó (Emberá-Wounaan, Panamá), a 39 de Soloy (Ngäbe-Buglé, Panamá) y a 56 de Riosucio (Chocó).

10:23 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Cáchira (Norte de Santander), a 23 de Ábrego (Norte de Santander) y a 26 de San Alberto (Cesar).

10:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

¿Qué tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Los expertos han indicado que las personas deben evitar las siguientes acciones durante un temblor: