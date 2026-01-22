Hay alerta en las playas de Cartagena por presencia de peligrosa especie: ¿qué puede causar en las personas?

Las autoridades en Cartagena encendieron las alarmas por la presencia de la fragata portuguesa en algunas playas de La Heroica.

Se trata de una especie marina conocida popularmente como aguamala, que a simple vista puede parecer inofensiva por su apariencia llamativa, pero que representa un serio riesgo para la salud de quienes entren en contacto con ella.

Según la alerta, los fuertes vientos registrados en los últimos días habrían provocado que esta especie llegue de manera accidental a la orilla, aumentando el riesgo para bañistas y turistas.

¿Cuál es la peligrosa especie marina que llegó a Cartagena?

La fragata portuguesa es descrita como una especie similar a una medusa, con un color violáceo que suele llamar la atención.

Su forma, parecida a una bolsa plástica flotando en el agua, hace que muchas personas se acerquen por curiosidad, sin saber que se trata de un depredador marino cuya picadura puede generar graves afectaciones a la salud.

Las autoridades han sido enfáticas en pedir a los bañistas y turistas que eviten cualquier tipo de contacto directo con este animal, ya que su picadura puede causar ardor intenso, picazón y una fuerte sensación de quemadura.

El riesgo es mayor en niños y adultos mayores, quienes podrían presentar reacciones más severas.

¿Qué hacer ante una picadura de aguamala?

Ante una posible picadura, la recomendación es clara: no tocar la zona afectada y no aplicar medicamentos ni remedios caseros, ya que esto podría empeorar la reacción. La indicación principal es buscar asistencia inmediata del personal de salvavidas.

Ahizar Fuentes, comandante de Bomberos de Cartagena, explicó las medidas que deben seguir las personas en caso de contacto con esta especie:

Se les recomienda a aquellas personas que por algún motivo lleguen a tener contacto con estos animales no proceder a tocarse la parte afectada, no echarse agua fría en la parte afectada, esperar la asistencia del salvavidas. Estar atentos que si ven estos animales informarle de inmediato al salvavidas que esté de turno.

Las autoridades insisten en la importancia de identificar esta especie y reportar su presencia de inmediato, con el fin de prevenir emergencias y evitar incidentes que puedan poner en riesgo la salud de los visitantes y habitantes de Cartagena.