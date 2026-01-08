Mujer de 77 años habría sido asesinada por su propio hijo en Medellín: ¿qué se sabe del caso?

Un estremecedor hecho tiene consternada a la comunidad en el barrio Manrique, en Medellín, en donde una mujer de 77 habría sido asesinada por su propio hijo dentro de su vivienda. Según las autoridades, se logró dar con la captura de presunto responsable en flagrancia.

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¿Qué se sabe del asesinato de la mujer?

Se trataba de Luz Rocío Posada, quien vivía bajo el mismo techo que su hijo, su presunto asesino. Según el más reciente informe por parte de las autoridades, el caso fue atendido a las 2:00 a.m. de este sábado 1 de agosto después de haber recibido una llamada que reportó inicialmente un caso de suicidio.

No obstante, al llegar al lugar de los hechos las autoridades se encontraron con el cuerpo de la mujer, quien estaba sobre la cama, con una manta encima y a su lado se encontraba un arma de fuego. Dichos hallazgos permitieron que las autoridades pudieran inferir que el caso se habría tratado, al parecer, de un homicidio.

Según habitantes de la zona, quienes compartieron con Luz Rocío, la mujer de 77 años se logró destacar por su servicio y su agradable conducta con los demás vecinos. Así mismo, era reconocida por la comunidad como una persona que, a pesar de su edad, realizaba constantemente deporte.

“Capturamos en flagrancia al hijo de la víctima, un hombre de 51 años, por los delitos de homicidio y el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego”, aseguró Henry Bello, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

Vecinos relatan lo vivido tras el homicidio

Por su parte, Marina Palacio, vecina de Luz Rocío Posada, afirmó al medio Tele Medellín, haber "sentido" el disparo sobre las 2 de la madrugada del sábado.

Ante esto, la mujer explicó haber escuchado al hermano de la víctima llamar, de manera desesperada, al presunto responsable del hecho que se habría encontrado encerrado dentro de una habitación con su madre.

Así mismo, las autoridades dieron a conocer que la mujer habría recibido un impacto de bala en su cabeza por lo que, al momento de llegar a la vivienda en donde se presentaron los hechos, esta ya no tendría signos vitales.

“Durante los actos investigativos, el análisis técnico de la escena del crimen, la inspección al lugar de los hechos y la inspección técnica del cadáver, recolectamos elementos probatorios muy importantes para el esclarecimiento de esta conducta delictiva”, añadió el comandante Bello.