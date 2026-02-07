Caso UNGRD: ¿En qué va el proceso contra el exasesor del Dapre, Jaime Ramírez Cobo?

Vuelve a sonar en la Fiscalía el nombre de Jaime Ramírez Cobo, antiguo enlace de la Presidencia, por su presunto vínculo con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En una carta enviada al ente investigador, la Red de Veedurías Ciudadanas pidió explicaciones por la falta de decisiones judiciales frente a su caso, pese a los reiterados señalamientos en su contra dentro del proceso penal.

“Este contexto refuerza la necesidad de una actuación pronta, clara y transparente por parte de la Fiscalía, máxime cuando se trata de un caso macro, de altísimo impacto institucional y social”, resalta el documento.

Las pruebas que tendría la justicia contra Ramírez Cobo

Según la organización, múltiples declaraciones juradas y testimonios de personas hoy procesadas han mencionado a Ramírez Cobo como posible articulador del direccionamiento de contratos al interior de la UNGRD, sin que hasta ahora haya sido citado siquiera a interrogatorio.

Entre esas declaraciones están las de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien ante las autoridades judiciales señaló directamente a Ramírez Cobo como parte del entramado de corrupción y enlace en el direccionamiento de contratos a congresistas de la Comisión de Crédito Público.

El Dr. Jaime Ramírez dice, "Lo entendemos de verdad, pero se van a caer los créditos de la Nación, por eso la urgencia." Doctora, la Unidad Nacional para la Defensa del Rincón no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con los créditos de la nación. O sea, nada que ver con los créditos de la nación.

El supuesto papel del exasesor en el escándalo de la UNGRD

En dicha oportunidad, Pinilla aseguró que desde ese rol se habrían ejercido presiones para acelerar contratos, bajo el argumento de que estaban en riesgo créditos de la Nación, una versión que también aparece en otros testimonios conocidos por la Fiscalía.

A estos señalamientos se suman los de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda Ricardo Bonilla, quienes han mencionado a Ramírez Cobo en sus declaraciones dentro del mismo expediente.

Por esta razón, la Red de Veedurías advierte un posible riesgo de fuga y cuestiona que no exista en la Fiscalía una definición clara sobre la situación jurídica de Ramírez Cobo.