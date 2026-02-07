¿Cuál será el futuro de las basuras en Bogotá? UAESP rompió el silencio y aclaró

La situación compleja de las basuras en Bogotá tendrá un nuevo capítulo que durará 22 meses. El Distrito anunció la prórroga de los contratos con los operadores de aseo hasta noviembre de 2027, una medida que busca garantizar la continuidad del servicio mientras se implementan mejoras operativas y cumple con un régimen transitorio ordenado por la Corte Constitucional.

Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), explicó en Noticias RCN que desde hace ocho años, la ciudad venía operando bajo un modelo de áreas de servicio exclusivo con cinco concesionarios que finaliza el 11 de febrero.

Prórroga por 22 meses: ¿Qué pasará?

“El 12 de febrero entrábamos a la generalidad de la prestación del servicio que es la libre competencia. Sin embargo, siguiendo las órdenes de la Corte Constitucional, debemos garantizar el acceso cierto y seguro del material a los recicladores, generar continuidad a la prestación del servicio y la cobertura universal”, expuso.

La prórroga entonces contempla mejoras: más de 35 carros compactadores adicionales entrarán en operación, se revisará el sistema de contenerización y se modificarán frecuencias de recolección según las necesidades de cada sector. Sumado a ello, se incorporará el operador Aguas de Bogotá.

El papel de la cultura ciudadana

Ojeda afirmó que persisten problemas de cultura ciudadana, por el hecho que las personas desconocen que pueden llamar a la línea 110 para la recolección gratuita de hasta dos metros cúbicos de residuos de construcción y demolición, o no aprovechan el uso de los eco puntos móviles que realizan más de 211 operativos mensuales.

De la mano con este asunto, no se pueden olvidar las innumerables quejas de la ciudadanía. Algunos residentes denuncian que es mayor la cantidad de basura que dejan que la que se recoge, mientras otros consideran que el problema radica en la falta de compromiso de los vecinos que no respetan horarios o depositan inadecuadamente sus desechos.

En materia de tarifas, el director aclaró que “están sujetas a las modificaciones regulatorias que se den ante la próxima extensión del nuevo marco”. No obstante, enfatizó que los incrementos actuales se mantienen dentro de los techos regulatorios establecidos.

Otro punto clave es que los 22 meses de prórroga están atados a un cronograma específico. Por eso, la Comisión de Regulación de Agua Potable deberá expedir el nuevo marco tarifario y posteriormente el Distrito presentará una solicitud para asignar un nuevo modelo de áreas de servicio exclusivo que mantenga garantías para recicladores y promueva un modelo circular de gestión de residuos.

Recientemente, hubo una denuncia sobre un dinero que no se habría ejecutado, concretamente 23 mil millones de pesos. Para esclarecer lo ocurrido, esto dijo Ojeda: “Son recursos específicos que se asignaron producto de una tasa que se cobra y que requerían análisis por parte del Gobierno Nacional para su correcta destinación”.