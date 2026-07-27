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"Menciona al presidente": Rodrigo Lara sobre las presuntas amenazas contra Angie Rodríguez

Noticias RCN habló con el ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
01:03 p. m.
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Angie Rodríguez, quien ejerce como directora del Fondo de Adaptación y fue exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), no se guardó nada y prendió el ventilador en entrevista con Noticias RCN.

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La funcionaria expresó su rechazo por la orden que hace pocos días dio el presidente Gustavo Petro en torno a trasladar los recursos del fondo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se habla de aproximadamente un billón de pesos.

La explosiva entrevista de Angie Rodríguez

“He sido supremamente diligente y en este caso iré hasta las últimas consecuencias por defender los recursos públicos de La Mojana”, enfatizó en la entrevista, al indicar que nunca se tuvo en cuenta al fondo para esta medida, la cual corresponde a la situación de desastre de carácter nacional decretada.

Este tema fue el detonante para que contara detalles de cuando estuvo en el Dapre, siendo una de las manos derechas del mandatario.

Rodríguez afirmó en varias oportunidades se mostró en desacuerdo por las decisiones que se tomaban, tales como cuando Juliana Guerrero casi llega al viceministerio de las Juventudes en el Ministerio del Interior.

También dijo que presenció varias presuntas irregularidades al interior del gobierno relacionadas con corrupción. Hechos que, según contó, puso en conocimiento de las autoridades y recibió rechazo; a tal punto de ser blanco de las llamadas ‘bodegas’ en canales digitales.

Antes de culminar la entrevista, le hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que escuche lo que ella tiene por contar del gobierno saliente.

La respuesta de Lara

Noticias RCN habló con el ministro del Interior designado Rodrigo Lara, quien declaró que se garantizará la seguridad de Rodríguez cuando el gobierno electo asuma el poder.

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“Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio por estas graves denuncias. Son amenazas muy graves e incluso menciona al presidente de la República, recordándole su pasado subversivo e intrusión que hubo en su casa”, sostuvo.

Además, les hizo un llamado a los funcionarios del fondo para que no obedezcan órdenes espurias para cometer actos de corrupción.

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