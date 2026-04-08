Capturan a presunto feminicida de la patinadora Laura Valentina Lozano en Bogotá

Las autoridades hicieron efectiva la captura de José David López Celis, señalado como presunto responsable del feminicidio de la patinadora Laura Valentina Lozano, crimen ocurrido el pasado 21 de febrero en un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

La diligencia fue adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, para hacer cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta por un juez de control de garantías.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara nuevos elementos materiales probatorios dentro de la investigación. Con ese material, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá solicitó adicionar un agravante al delito de feminicidio que ya había sido imputado al procesado en febrero de este año.

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Nuevos hallazgos en la investigación

Según el ente acusador, la evidencia recopilada permitió establecer que la víctima habría sido puesta en estado de indefensión antes de ser asesinada, circunstancia que motivó la modificación de la imputación.

La investigación señala que Laura Valentina Lozano llegó al apartamento de su expareja con el propósito de recoger algunas de sus pertenencias y a su mascota. Sin embargo, cuando intentaba retirarse del lugar, el hombre presuntamente la amenazó con hacerse daño para impedir que se fuera, logrando que regresara al inmueble.

Fiscalía sostiene hipótesis del crimen

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, una vez la joven volvió al apartamento, habría sido agredida físicamente por el hoy procesado y posteriormente murió por asfixia mecánica.

Con la captura, las autoridades hicieron efectiva la orden judicial para trasladar al investigado a un centro de reclusión, donde permanecerá mientras avanza el proceso penal en su contra.

La Fiscalía indicó que continuará con las actuaciones judiciales para esclarecer completamente los hechos y sustentar las pruebas dentro del proceso, reiterando que el procesado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria en firme.