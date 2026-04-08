Polémico Spark azul que se subió a un puente peatonal volvió a las calles: esta es la razón

El polémico Spark azul que hace pocos días generó indignación tras ser captado intentando subir un puente peatonal en Bogotá volvió a convertirse en tema de conversación.

Aunque el vehículo había sido inmovilizado y trasladado a los patios de Cajicá, ya fue entregado a su propietario y nuevamente circula por las vías.

La decisión despertó críticas debido a que muchas personas esperaban que el automóvil permaneciera retenido tras el comportamiento del conductor.

Sin embargo, las autoridades aclararon el por qué lo dejaron salir de los patios.

¿Por qué el Spark azul salió de los patios?

La Alcaldía de Cajicá explicó que el vehículo recibió la orden de salida del Patio Único de Tránsito porque no pesa sobre él ninguna orden judicial o administrativa que permita mantenerlo retenido más allá de la sanción impuesta por infringir normas de tránsito dentro de ese municipio.

Además, informó que el presunto infractor acudió personalmente ante las autoridades de tránsito con toda la documentación requerida para reclamar el automóvil.

La administración municipal recordó que, de acuerdo con la Ley 769 de 2002, no es obligatorio que un conductor pague las multas de tránsito pendientes para retirar un vehículo inmovilizado, por lo que legalmente no existía un motivo para impedir su entrega.

No obstante, la Alcaldía señaló que emitió una alerta a las autoridades de Bogotá, Cali y Villavicencio, para que, en caso de existir posteriormente alguna orden administrativa contra el vehículo, esta pueda ser aplicada.

Concejal de Bogotá se pronunció tras la liberación del polémico vehículo

El regreso del automóvil a las calles provocó una fuerte reacción del concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien cuestionó que el conductor pudiera recuperar el vehículo pese al comportamiento que quedó registrado en video.

El cabildante aseguró que resulta "absolutamente insólito" e "inadmisible" que el Spark azul vuelva a circular y responsabilizó a la legislación actual por impedir que las autoridades mantengan retenido el automóvil.

Quintero afirmó que el caso demuestra la necesidad de modificar el Código Nacional de Tránsito para que, cuando conductores realicen maniobras que pongan en riesgo la vida de otras personas, prevalezca el interés general y la seguridad ciudadana.

También hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad para impulsar cambios normativos que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.

¿Por qué el Spark azul se hizo famoso?

El Spark azul se convirtió en uno de los carros más comentados en redes sociales luego de que un video mostrara a su conductor intentando subir con el vehículo un puente peatonal ubicado sobre la avenida 68 con calle 26, en Bogotá.

Las imágenes causaron indignación porque la maniobra puso en riesgo a peatones que transitaban por el lugar y generó múltiples cuestionamientos sobre el comportamiento del conductor.

Días después, las autoridades lograron ubicar el automóvil en el municipio de Cajicá.