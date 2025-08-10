CANAL RCN
Colombia

¿Qué son las llamadas fantasmas? Pilas con este método que están usando los ciberdelincuentes

Lo que a veces parece una llamada corta, en verdad tiene un trasfondo criminal.

¿Qué son las llamadas fantasmas?
¿Qué son las llamadas fantasmas? Foto: Secretaría de Seguridad.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
02:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad es, quizás, la problemática que más preocupa a los habitantes en Bogotá. A medida que pasa el tiempo, los delincuentes idean más formas para afectar a la ciudadanía.

Así operaba la red que le robó el crudo a Ecopetrol: millonarias pérdidas y un entramado detrás
RELACIONADO

Así operaba la red que le robó el crudo a Ecopetrol: millonarias pérdidas y un entramado detrás

Los métodos tecnológicos son algunos de los más usados, principalmente sobre aquellos ladrones que buscan robar información bancaria y dejar las cuentas en cero.

Si nadie responde al contestar, puede ser una señal de alerta

Por eso, la Secretaría de Seguridad alertó sobre un método que se está haciendo recurrente: las llamadas fantasmas. ¿De qué se trata? ¿Cómo evitarlas?

Es común que un número desconocido llame. Sin embargo, es raro que al momento de contestar, nadie responda y la llamada automáticamente se acabe. A siempre vista, no parece algo de que preocuparse; pero en verdad tiene un trasfondo.

Resulta que los extorsionistas y estafadores están detrás de estas llamadas. Ellos marcan y al saber que la persona responde, comprueban que la línea está activa. Esto hará que en un futuro vuelvan a comunicarse con intenciones criminales.

Las autoridades explican que ellos llaman a números desconocidos de manera aleatoria. Solamente les basta una corta respuesta para saber que el número está activo.

Recomendaciones para no caer en llamadas fantasmas

El número entonces lo anotan en una lista de posibles víctimas. En un futuro, pueden volver a marcar, pero haciéndose pasar como trabajadores de bancos, empresas de telefonías o compañías de premios.

VIDEO | Momentos de pánico durante intento de robo en Bogotá: gritos e hijos de por medio
RELACIONADO

VIDEO | Momentos de pánico durante intento de robo en Bogotá: gritos e hijos de por medio

La recomendación entonces radica en prestarle atención a esos números desconocidos. Si no se está esperando ninguna llamada, lo óptimo es dejar que el celular timbre y no contestar; o simplemente rechazarla.

En el caso hipotético de responder, lo clave es que no dar respuestas afirmativas ante información que pueda ser engañosa. De igual forma, tampoco se debe suministrar información personal o financiera. Asimismo, se recomienda alertar a familiares y/o allegados sobre estos números, para que no caigan en las estafas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atención: ¡fuerte temblor se sintió muy cerca de Colombia hoy 8 de octubre de 2025!

Medellín

Vándalos en protestas acabaron con una fiesta infantil que dejó varios heridos en Medellín

Inpec

Inpec solicitó permiso de porte de armas para sus funcionarios tras recientes ataques

Otras Noticias

Japón

Técnico viajaba al Mundial sub-20 y fue condenado por posesión de material de explotación sexual infantil

El entrenador ue detenido en París mientras viajaba al Mundial Sub-20; anunciaron su destitución inmediata y expresó su rechazo a los hechos.

Selección Colombia

Insólito: Colombia sacó tarjeta verde y el árbitro ignoró la pena máxima

El cuerpo técnico de la selección Colombia sacó tarjeta verde, pero el árbitro central revisó la jugada y señaló que había sido un “contacto normal”.

Reforma pensional

Prosperidad Social hace llamado de urgencia a colombianos que recibirán Renta Básica Solidaria: así puede saber si aplica

Tecnología

Este sería el nuevo videojuego creado de Elon Musk con inteligencia artificial

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional