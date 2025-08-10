¿Qué son las llamadas fantasmas? Pilas con este método que están usando los ciberdelincuentes

La inseguridad es, quizás, la problemática que más preocupa a los habitantes en Bogotá. A medida que pasa el tiempo, los delincuentes idean más formas para afectar a la ciudadanía.

Los métodos tecnológicos son algunos de los más usados, principalmente sobre aquellos ladrones que buscan robar información bancaria y dejar las cuentas en cero.

Si nadie responde al contestar, puede ser una señal de alerta

Por eso, la Secretaría de Seguridad alertó sobre un método que se está haciendo recurrente: las llamadas fantasmas. ¿De qué se trata? ¿Cómo evitarlas?

Es común que un número desconocido llame. Sin embargo, es raro que al momento de contestar, nadie responda y la llamada automáticamente se acabe. A siempre vista, no parece algo de que preocuparse; pero en verdad tiene un trasfondo.

Resulta que los extorsionistas y estafadores están detrás de estas llamadas. Ellos marcan y al saber que la persona responde, comprueban que la línea está activa. Esto hará que en un futuro vuelvan a comunicarse con intenciones criminales.

Las autoridades explican que ellos llaman a números desconocidos de manera aleatoria. Solamente les basta una corta respuesta para saber que el número está activo.

Recomendaciones para no caer en llamadas fantasmas

El número entonces lo anotan en una lista de posibles víctimas. En un futuro, pueden volver a marcar, pero haciéndose pasar como trabajadores de bancos, empresas de telefonías o compañías de premios.

La recomendación entonces radica en prestarle atención a esos números desconocidos. Si no se está esperando ninguna llamada, lo óptimo es dejar que el celular timbre y no contestar; o simplemente rechazarla.

En el caso hipotético de responder, lo clave es que no dar respuestas afirmativas ante información que pueda ser engañosa. De igual forma, tampoco se debe suministrar información personal o financiera. Asimismo, se recomienda alertar a familiares y/o allegados sobre estos números, para que no caigan en las estafas.