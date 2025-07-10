Así operaba la red que le robó el crudo a Ecopetrol: millonarias pérdidas y un entramado detrás

Autoridades acabaron con el entramado que construyó una estructura criminal para generarle afectaciones millonarias al Estado, concretamente a Ecopetrol.

Resulta que un grupo de empresas falsas aparentaron tener las facultades para extraer pozos en el oleoducto Caño Limón – Coveñas. La estructura se hacía llamar Los del Cuello Negro.

Miles de galones robados y millonarios ingresos

Para no levantar sospechas, las personas detrás del entramado falsificaron documentos y sobornaron a funcionarios de la fuerza pública. Teniendo vía libre, extrajeron de manera ilegal los pozos.

El material extraído, al parecer, fue llevado a centros de acopio y plantas de tratamiento. Se estima que Los del Cuello Negro sustrajeron 32.500 galones reflejados en ingresos de dos mil millones de pesos producto de la venta ilícita.

Las pesquisas dieron con la ubicación de los representantes legales de las empresas, quienes estaban en Barrancabermeja, Sabana de Torres, Galapa, Barranquilla y Cúcuta. En total, siete personas fueron capturadas, incluyendo un químico que habría sido clave en el entramado.

En un lapso de cuatro años, la estructura aumentó su patrimonio con más de nueve millones de dólares, lo que es igual a más de 34 mil millones de pesos.

Los roles adentro de la estructura

Las autoridades dieron a conocer cómo funcionaba esta banda. La mente detrás de todo o el cabecilla era Germán Arturo Sánchez Sánchez. Ricardo Pacheco López era quien administraba la planta de tratamiento de aceites y aguas residuales en Barrancabermeja.

Luis Beltrán González era la persona que fungía como representante legal de una empresa en Cúcuta y se encargó del acopio. El resto de los integrantes fueron identificados como Óscar Luis Pastrana Martínez, Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas.

A través de las cámaras, se evidenció la forma en la que estas personas se articularon para robarle el crudo a Ecopetrol a plena luz del día. Incluso, se vio cuando contaban los fajos de billetes.