VIDEO | Momentos de pánico durante intento de robo en Bogotá: gritos e hijos de por medio

La inseguridad en Bogotá no da tregua. Ya sea por un celular, un vehículo o algún otro objeto de valor; los delincuentes intimidan a las víctimas hasta lograr su propósito.

Durante la noche del pasado jueves 25 de septiembre, un hombre identificado como John Joya, fue víctima de un intento violento de robo. Las cámaras grabaron lo ocurrido y él contó cómo fueron los angustiosos momentos que vivió.

Intento de robo ocurrió en el garaje

El crimen se dio durante la noche en el barrio Santa Rosita, localidad de Engativá. Joya estaba acompañado de su esposa e hijos y estaban volviendo a casa tras ir al centro comercial. Fue ahí cuando ocurrió el caos.

En diálogo con Alerta Bogotá, Joya narró que ellos se estaban movilizando en una camioneta modelo 2009. Al momento de estacionarse en el garaje, fue cuando tres personas armadas con pistolas llegaron a intimidarlos. Los delincuentes llegaron en otro vehículo que se ubicó al frente de la vivienda.

La cámara alcanzó a grabar los gritos de pánico de la mujer y los hijos. Sin embargo, el crimen no duró más de un minuto y los ladrones huyeron. Joya los persiguió, pero no lo logró.

Ladrones se habrían asustado con los gritos

“Mi esposa empezó a gritar, mi hijo también sacó fuerzas y casi forcejea con ellos. Se asustaron por los gritos y salieron corriendo”, contó al indicar que una vecina activó una alarma que impidió el robo. La sorpresa llegó más adelante.

Resulta que las otras cámaras del sector tienen varios videos de estos mismos ladrones. Esto se comprobó por los vehículos que utilizaban. Joya sostuvo que en el barrio merodean taxis, un carro blanco, uno negro y una motocicleta. Cada día, los ladrones acechan desde la tarde.

El video del intento de robo mostró que antes de que los ladrones llegaran, una moto estaba a pocos metros vigilando. Al parecer, es uno de los cómplices que da aviso para poner en marcha el robo. “Las cámaras tienen audio, entonces alcanzamos a escuchar eso, que el sitio estaba fácil, que estaba fácil de hacer la vuelta, decía el tipo”, enfatizó Joya.