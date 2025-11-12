CANAL RCN
Colombia Video

Familia de motociclista fallecido en Cali anuncia acciones legales contra agente de tránsito

La familia del hombre, padre de dos niños de cuatro y seis años, anunció que interpondrá acciones legales.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
09:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de un motociclista de 32 años en el sur de la capital vallecaucana ha generado indignación y cuestionamientos hacia la Secretaría de Movilidad.

Según versiones preliminares, un agente de tránsito habría iniciado una persecución y cerrado el paso al vehículo en el que se movilizaba la víctima, lo que terminó en el fatal desenlace.

Motociclista murió en Cali tras confuso procedimiento de tránsito: Esto se sabe
RELACIONADO

Motociclista murió en Cali tras confuso procedimiento de tránsito: Esto se sabe

Apartan al agente de tránsito de su cargo

La familia del hombre, padre de dos niños de cuatro y seis años, anunció que interpondrá acciones legales. Por su parte, la autoridad de movilidad apartó del cargo al funcionario mientras avanza la investigación interna.

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia
RELACIONADO

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

La Personería de Cali confirmó que existen al menos 15 procesos en curso contra funcionarios de la entidad por actuaciones similares, aunque de menor gravedad.

Investigación y llamado a respetar la vida

El alcalde de Cali ordenó una investigación a profundidad y pidió a la Secretaría de Movilidad cooperar con la Fiscalía y demás autoridades competentes. “Esto no es un acto de seguridad vial, es un abuso de poder que debe asumirse con la mayor seriedad”, señaló.

Hombre intentó asesinar a su pareja en Cali porque decidió acabar con su relación de 5 años
RELACIONADO

Hombre intentó asesinar a su pareja en Cali porque decidió acabar con su relación de 5 años

Se espera que en las próximas horas Medicina Legal entregue el dictamen sobre las causas de la muerte y que el cuerpo sea entregado a la familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Ministerio del Trabajo sella buque pesquero en Cartagena por material pirotécnico y fallas laborales

Gobierno Nacional

Gobierno Nacional se ha reunido varias veces con ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, confirmó Benedetti

Artistas

Falleció artista del trap caleño: Pirlo anunció la lamentable noticia

Otras Noticias

Viral

“Mi paz no está en formato dinero”: Beéle habla sobre las demandas en su contra

El cantante barranquillero sorprendió en una reciente entrevista al hablar sobre la cantidad de dinero que posee y su salud mental.

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?

Este alimento es una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación o perder peso de forma equilibrada.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

Venezuela

Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia