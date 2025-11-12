Familia de motociclista fallecido en Cali anuncia acciones legales contra agente de tránsito
La muerte de un motociclista de 32 años en el sur de la capital vallecaucana ha generado indignación y cuestionamientos hacia la Secretaría de Movilidad.
Según versiones preliminares, un agente de tránsito habría iniciado una persecución y cerrado el paso al vehículo en el que se movilizaba la víctima, lo que terminó en el fatal desenlace.
Apartan al agente de tránsito de su cargo
La familia del hombre, padre de dos niños de cuatro y seis años, anunció que interpondrá acciones legales. Por su parte, la autoridad de movilidad apartó del cargo al funcionario mientras avanza la investigación interna.
La Personería de Cali confirmó que existen al menos 15 procesos en curso contra funcionarios de la entidad por actuaciones similares, aunque de menor gravedad.
Investigación y llamado a respetar la vida
El alcalde de Cali ordenó una investigación a profundidad y pidió a la Secretaría de Movilidad cooperar con la Fiscalía y demás autoridades competentes. “Esto no es un acto de seguridad vial, es un abuso de poder que debe asumirse con la mayor seriedad”, señaló.
Se espera que en las próximas horas Medicina Legal entregue el dictamen sobre las causas de la muerte y que el cuerpo sea entregado a la familia.