Premios Afrocolombianos del Año destacan el impacto social de Arley Silva en el Puerto de Tumaco

La ciudad de Cali fue el escenario donde, esta semana, se celebró la edición número 16 de los Premios Afrocolombianos del Año, un reconocimiento que exalta a líderes afrodescendientes que están transformando sus territorios y redefiniendo el papel de esta población en el país.

En esta ocasión, uno de los protagonistas fue Arley Silva, gerente de operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port, quien recibió una mención destacada en la categoría Sector Privado.

El premio, otorgado por decisión del Comité Calificador y por votación del público, reconoce el papel fundamental de Silva en la reactivación del Puerto Nariñense, un proceso clave para el avance socioeconómico de Tumaco y para el Plan de Abastecimiento del suroccidente colombiano.

RELACIONADO Nariño podría quedarse sin combustible por suspensiones de la DIAN en el Puerto de Tumaco

La historia de resiliencia de Arley Silva que inspira al país

Su liderazgo, estratégico y profundamente comprometido con su territorio, ha permitido que esta terminal marítima tome un rol decisivo en el desarrollo regional.

El galardón llega en un momento significativo para la agenda afro en Colombia. La iniciativa de los Premios Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa que busca contrarrestar estereotipos y dar visibilidad a historias de superación que suelen quedar fuera de los grandes titulares.

La trayectoria de Arley Silva encarna plenamente ese propósito. Nacido en condiciones de pobreza extrema, Silva ha construido una carrera basada en la disciplina y la convicción de que el mérito puede abrir puertas tanto en el sector público como en el privado.

Su ascenso hasta convertirse en una pieza clave dentro de la Sociedad Portuaria de Tumaco es, según él mismo afirma, prueba de que “con esfuerzo y disciplina se puede salir adelante y ocupar cargos de alto nivel”.

La trayectoria y el compromiso de Arley Silva para el desarrollo del Puerto de Tumaco

Aunque en la categoría Sector Privado obtuvo el segundo lugar, para Silva el verdadero triunfo está en haber sido reconocido nacionalmente como un líder afro que hoy ocupa un cargo estratégico dentro de una compañía con operaciones nacionales e internacionales.

El reconocimiento a Silva también resalta el compromiso social de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port, que ha impulsado políticas de inclusión laboral enfocadas en el talento local.

La empresa ha integrado a más de 30 trabajadores provenientes de Tumaco en sus procesos administrativos y operativos, una apuesta que fortalece la identidad regional dentro de su estructura.

Para Silva, este logro tiene un valor profundo en el contexto de la región. Explica que su experiencia es un reflejo del esfuerzo del puerto por dar protagonismo a la población afro y por fortalecer las capacidades locales en un sector históricamente distante de estas comunidades.

Esto es muy importante para nosotros como región.

La historia de Arley Silva se ha convertido en un símbolo de cómo el liderazgo afro puede transformar realidades desde espacios tradicionalmente poco representados.

Su aporte va más allá de la gestión operativa, es un modelo de cómo el sector privado puede generar impacto social cuando impulsa talento local y promueve visiones de desarrollo inclusivo.