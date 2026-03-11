Profesora pensionada denuncia suspensión de tratamientos para su hijo con autismo en Antioquia

En Antioquia, maestras jubiladas del magisterio alzaron su voz para denunciar la crisis que atraviesan por la suspensión de tratamientos médicos y la no entrega de medicamentos.

La situación golpea con especial dureza a quienes son madres y cuidadoras de hijos con discapacidad, quienes aseguran sentirse desamparadas por el sistema de salud.

“No puedo ver a mi hijo desatendido”

Isabel Murillo, profesora pensionada de 63 años, relató con dolor que su hijo Miguel, un joven de 23 años con autismo, lleva tres meses sin recibir medicamentos, terapias ni atención integral. “Tengo mucho dolor, no puedo ver a mi hijo desatendido, me niego a eso”, expresó.

Ella misma enfrenta demoras en la atención de enfermedades como osteoartrosis, hipotiroidismo y ansiedad. “Me duele mucho que, teniendo una condición de multimorbilidad y una protección especial constitucional, no lo reconozcan”, reclamó.

“Un retroceso en la salud de nuestros hijos”

La misma situación vive Gladys Arbeláez, también profesora jubilada, quien exige atención para su hijo y para los hijos de muchos colegas que atraviesan el mismo drama.

“Para ellos es un retroceso en su salud y por eso digo que están atentando contra los docentes y cruelmente afectando la salud de las personas con discapacidad”, señaló, responsabilizando al FOMAG y a la EPS encargada de la atención del magisterio.

Ambas mujeres piden ayuda urgente a la Superintendencia de Salud y al Gobierno Nacional, con la esperanza de que alguien las escuche y les brinde soluciones en medio de lo que describen como “una oscuridad” que golpea a las familias más vulnerables del magisterio.