Revelan nuevas imágenes del escándalo y furia de Álex Flórez en Cartagena

El senador Álex Flórez protagonizó un bochornoso escándalo hace algunos meses en la ciudad de Cartagena, en donde agredió verbalmente a un grupo de policías que se dirigieron al hotel donde se encontraba el funcionario discutiendo fuertemente con la recepción del lugar en un claro estado de embriaguez.

Lo hecho por el senador del Pacto Histórico causó indignación en gran parte del país por su irrespeto a las autoridades que tan solo pretendían poner orden en dicho hotel de la ciudad.

Luego de hacerse de reconocimiento público toda la escena protagonizada por Flórez, el senador se disculpó con los uniformados que se vieron involucrados en el bochornoso escándalo y en las últimas horas nuevamente tomó fuerza la situación luego de que se difundieran imágenes del hotel en el que se vio al funcionario enfrentarse con la recepción del lugar.

Las imágenes reveladas por la unidad investigativa de El Tiempo ya están en manos de la Procuraduría para el análisis del actuar del funcionario público.

En ellas se observa al congresista antioqueño entrar al hotel con una compañera. Al momento en el que va a realizar el registro correspondiente se desató una fuerte discusión entre el trabajador del hotel y el senador, ya que Flórez estaba en estado de embriaguez y no controló su furia luego de que le negaran el ingreso de la mujer.

En el video también se evidencia cómo el congresista invita al trabajador a que saliera de la recepción en señal de que lo quería a invitar a pelearse con él. Minutos después llegan dos motos de la Policía Nacional y allí se desata la otra situación ya conocida por los colombianos.

Cabe recordar que Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de la joven que aseguró acompañar al senador Álex Flórez la noche en que insultó a varios empleados del hotel y a la Policía en Cartagena. La mujer dijo ser mayor de edad y que trabaja como dama de compañía.

“Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente”, aseguró la mujer.

Escándalo de Álex Flórez

La furia del senador se desató en cuanto le negaron el ingreso de la joven, quien dijo que no le permitieron entrar al hotel “porque no traía la cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17, 16, me ponen menor de edad y yo les digo, no, tengo 19 años, pero ya como cumplí mis 20”.

“Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar, yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver”, agregó.

“Le pegó a la mesa, pero a ninguno le alza la mano. Sí alzaba la mano porque les hablaba, decía que sí era así el nombre en su celular, pero pegarles a ellos no. No vi esa reacción. Él les hablaba, como estaba tomado pensaban que los iba a golpear, pero no”, concluyó.