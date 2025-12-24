CANAL RCN
Buscan a menor de 15 años desaparecida desde el 19 de diciembre en Tolima: estaba bajo protección del ICBF

La menor fue vista por última vez en Lérida, cerca de la panadería Los Mangos. Vestía saco negro y bermuda del mismo color.

diciembre 24 de 2025
08:39 a. m.
La desaparición de Michelle Dahiana Buendía Porras, una adolescente de 15 años, mantiene en vilo a su familia y a la comunidad del municipio de Lérida, en el departamento del Tolima.

Desde el pasado 19 de diciembre no se tiene información confirmada sobre su paradero.

¿Qué se sabe de la menor de 15 años desaparecida en Tolima?

De acuerdo con la información conocida, el último contacto con Michelle Dahiana se registró el 19 de diciembre hacia la 1:00 de la tarde.

Ese día, la adolescente vestía un saco negro y una bermuda del mismo color, prendas que se han convertido en una referencia clave para su identificación.

Aunque su desaparición fue reportada desde ese día, un nuevo dato incrementó la preocupación de sus familiares, pues el 20 de diciembre, entre las 11:30 de la mañana y el mediodía, la joven fue vista por última vez en el municipio de Lérida, específicamente en el sector de la panadería Los Mangos.

Desde ese momento, no se ha tenido información certera sobre su ubicación.

Menor desaparecida en Tolima estaba bajo protección del ICBF

Se conoció que Michelle Dahiana se encontraba bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la modalidad de casa hogar, a cargo de una defensora del Centro Zonal Líbano.

En ese momento, se adelantaba un proceso para la entrega de la menor a su núcleo familiar.

De manera extraoficial, ha circulado una versión según la cual la adolescente podría haber tomado un bus con destino a Ibagué, perteneciente a la empresa Cootransnorte. Esta pista está siendo analizada y compartida por las personas que participan activamente en la búsqueda, aunque no ha sido confirmada oficialmente.

De momento, la familia de Michelle Dahiana continúa en la búsqueda y ha reiterado el llamado urgente a la ciudadanía para que cualquier información que pueda ayudar a ubicarla sea comunicada de inmediato a las autoridades.

Quienes tengan datos pueden comunicarse con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional o a los números telefónicos 312 560 0326 y 322 286 6974.

