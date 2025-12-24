⁠Cierre en la vía Panamericana por hostigamiento contra la Fuerza Pública provocó que familias enteras perdieran sus vuelos: no llegarían para Navidad

Quienes tenían planeado viajar por Navidad no pudieron llegar el martes, 23 de diciembre, al aeropuerto Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachagüí, a 35 kilómetros de Pasto.

Durante más de siete horas, un tramo de la vía Panamericana, que conecta a ambas poblaciones, estuvo cerrado por un hostigamiento contra la Fuerza Pública, a la altura de Puente Bermúdez.

Cuando, finalmente, lograron pasar, los pasajeros habían perdido sus vuelos y se encontraron con la vía llena de casquillos de bala por el enfrentamiento.

Pasajeros no han recibido una respuesta favorable de la aerolínea:

Pese a haberse comunicado repetidamente con la línea de atención, los pasajeros afectados por el hostigamiento no han recibido, de momento, una respuesta favorable de la aerolínea.

Con tiquete en mano, familias enteras esperan que logren brindarles una solución, que les permita llegar a sus ciudades de destino, antes de la medianoche del miércoles.

Sin embargo, los testimonios de algunos de los pasajeros son desalentadores. Según dijo Iván Ordóñez, afectado por el cierre, a Noticias RCN, “Nos cancelaron el vuelo y de Avianca no nos quieren solucionar, que ya para el 26 o 27. No nos quieren solucionar absolutamente nada acá. Llamamos a Bogotá y tampoco”.

Afectados no llegaron a Bogotá para sus conexiones:

Los vuelos afectados tenían como destino Bogotá, la ciudad en la que algunos de los pasajeros realizarían conexiones y otros tantos llegarían a pasar las fiestas.

Sin embargo, es incierto si lograrán llegar: “Llegamos extremadamente tarde, arrimamos a la ventanilla para comprar tiquetes, reagendar los que tenemos y nos dicen que no hay vuelos”, lamentó Ana Milena Morales, pasajera afectada.

Sus planes en Navidad se habrían visto frustrados, pero, sin duda, lo que más malestar les genera es la actitud de la aerolínea, o al menos, fue lo que dijo Gloria Montufar: “En el call center no nos dan ninguna razón o cuelgan. Vine, personalmente, a hacer la fila y la señorita que nos atendió nos dijo que teníamos que volver a llamar, que no es su problema”.