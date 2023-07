¿Alias Castor será gestor de paz? El temible jefe delictivo presentó una solicitud al Gobierno

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ le presentó una petición al Gobierno de Gustavo Petro y al Alto Comisionado solicitándole ser gestor de paz en los diálogos que se adelanta con las bandas criminales. Sin embargo, para las autoridades este hombre es el temible jefe del grupo ‘Los Costeños’, responsables de sembrar terror en Barranquilla.

Ante esta solicitud, Noticias RCN conoció en primicia el video de la audiencia en donde solicita ser incluido en la lista de la 'paz total'.

Estos los delitos que enfrenta alias ‘Castor’

Díaz Collazos es procesado por asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas. En la audiencia fueron expuestos sus crímenes: “usted sería la persona encargada de ordenar homicidios, venta o cobro de sustancias estupefacientes, reclutamiento de menores; desplazamientos y hurtos en toda la jurisdicción del Atlántico”, mencionó el fiscal del caso.

Este hombre fue expulsado de Venezuela y en abril de 2023 fue enviado a la cárcel. ‘Castor’ se encuentra recluido en el centro penitenciario de Popayán, en donde es vigilado las 24 horas en constantes requisas y controles, que al parecer no le agradan mucho.

¿Qué le dijo alias ‘Castor’ a la Fiscalía?

“A raíz de la nueva presidencia de la idea de la 'paz total' siempre hemos dejado claro y desde un principio le he dicho a mis abogados que no nos opusiéramos y que no alargáramos esta audiencia, pero que dejáramos claro de que estamos puestos a someternos a la justicia”, mencionó Jorge Eliécer Díaz Collazos.

En la audiencia, además agregó: “quiero ingresar a este programa para tratar de construir la paz para nuestro país, que es la finalidad de lo que pretende nuestro señor presidente en estos momentos”.

Adicional a ello, Jorge Eliécer le respondió a la Fiscalía que es inocente y no aceptó los cargos. Por otro lado, el Gobierno no se ha pronunciado frente a la solicitud dada por alias ‘Castor’

